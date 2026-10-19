San Carlos Centro volverá a movilizarse por una causa solidaria con la realización de la octava Caminata Solidaria en la Lucha contra el Cáncer, prevista para el domingo 15 de noviembre.
Solidaridad y compromiso: San Carlos Centro organiza su octava caminata contra el cáncer
La actividad se realizará el domingo 15 de noviembre, con concentración desde las 18.30 frente a la sede de la Fundación Santafesina Virgen de Luján. Por cada participante, el Gobierno local aportará $8.500 a la entidad, que destinará los fondos a brindar asistencia a pacientes oncológicos de la ciudad que no cuentan con recursos suficientes.
La iniciativa es organizada conjuntamente por el Gobierno local y la Fundación Santafesina Virgen de Luján, con el objetivo de reunir fondos para acompañar a pacientes oncológicos de la ciudad que atraviesan dificultades económicas.
La convocatoria será a partir de las 18.30 frente a la sede de la Fundación, ubicada en Lheritier 317, desde donde comenzará el tradicional recorrido hasta el Paseo Parque de la Ciudad.
La propuesta invita a vecinos de todas las edades a sumarse a la caminata y participar de una actividad que combina la promoción de la solidaridad con el acompañamiento a personas que transitan tratamientos oncológicos.
Un aporte por cada participante
Uno de los principales ejes de la iniciativa es el aporte económico que realizará el Gobierno de San Carlos Centro por cada persona que participe de la caminata. En esta edición, la contribución será de $8.500 por caminante, dinero que será entregado a la Fundación Santafesina Virgen de Luján.
Los recursos se destinarán a brindar ayuda a pacientes oncológicos de la ciudad que no cuentan con los medios económicos necesarios para afrontar sus necesidades.
De esta manera, la participación de cada vecino se traducirá en un aporte concreto para sostener la asistencia que la institución ofrece a quienes atraviesan la enfermedad.
Cómo participar de la caminata
Las personas que inicien el recorrido desde la sede de la Fundación recibirán un elemento que deberán depositar al llegar al Paseo Parque de la Ciudad. Este mecanismo permitirá registrar la cantidad de participantes y determinar el aporte correspondiente del Gobierno local.
Además, tanto en el punto de partida como en el de llegada se dispondrán urnas para quienes deseen realizar una donación voluntaria y colaborar con la causa.
Solidaridad para acompañar a pacientes oncológicos
La octava edición de la caminata busca renovar el compromiso de la comunidad con las personas que enfrentan el cáncer y necesitan asistencia durante el tratamiento.
La convocatoria propone transformar la participación ciudadana en una forma de acompañamiento y apoyo económico, mediante una actividad abierta que reúne a instituciones y vecinos en torno a un objetivo común.
Con la organización conjunta del Gobierno local y la Fundación Santafesina Virgen de Luján, San Carlos Centro se prepara para una nueva jornada solidaria en la que cada participante podrá contribuir a sostener la ayuda destinada a pacientes oncológicos de la ciudad.