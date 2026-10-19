Departamento Las Colonias

Solidaridad y compromiso: San Carlos Centro organiza su octava caminata contra el cáncer

La actividad se realizará el domingo 15 de noviembre, con concentración desde las 18.30 frente a la sede de la Fundación Santafesina Virgen de Luján. Por cada participante, el Gobierno local aportará $8.500 a la entidad, que destinará los fondos a brindar asistencia a pacientes oncológicos de la ciudad que no cuentan con recursos suficientes.