La Municipalidad de Funes anunció la apertura de las preinscripciones para la Colonia Municipal de Verano 2027, una iniciativa recreativa gratuita destinada a niños y niñas de entre 5 y 12 años que se desarrollará a partir del 4 de enero en el predio del Camping de Canillitas, ubicado en la intersección de Buenos Aires y Mitre.
Funes prepara su Colonia Municipal de Verano para niños de 5 a 12 años
La propuesta gratuita comenzará el 4 de enero en el Camping de Canillitas y estará destinada a niños y niñas de entre 5 y 12 años. La preinscripción se realiza de manera online, mientras que la instancia final de inscripción será presencial el 11 de diciembre, con la presentación de la documentación requerida.
La propuesta busca ofrecer un espacio de recreación y actividades durante el receso estival, con alternativas para que los chicos disfruten del verano en un ámbito de encuentro y participación.
Cómo realizar la preinscripción
Las familias interesadas deberán completar obligatoriamente el formulario de preinscripción online, disponible en el siguiente enlace:
Formulario de preinscripción para la Colonia de Verano 2027.
Quienes tengan dificultades para completar el trámite por internet podrán recibir asistencia presencial en las oficinas de la Coordinación de Deportes, ubicadas en el Estadio Municipal, en Angelomé y Buenos Aires. La atención se realiza de lunes a viernes, de 7.30 a 12.
Inscripción definitiva: fecha y lugar
La etapa final de inscripción se llevará a cabo de manera presencial el viernes 11 de diciembre, de 7.30 a 12.30, en el Estadio Municipal, ubicado en Angelomé y Buenos Aires.
Para completar el trámite será indispensable la presencia de un familiar directo por cada niño o niña. Además, se deberá presentar la documentación solicitada por el municipio.
Qué documentación se debe presentar
Las familias tendrán que concurrir con los siguientes documentos:
DNI original y fotocopia del niño o la niña.
DNI original y fotocopia del padre y de la madre.
Certificado de salud estampillado o emitido por una entidad pública.
Certificado bucodental estampillado o emitido por una entidad pública.
De esta manera, Funes comenzó a organizar una nueva edición de su colonia municipal, que tendrá lugar durante el verano de 2027 y estará destinada a chicos de entre 5 y 12 años, con acceso gratuito y un procedimiento de inscripción que contempla una instancia online y otra presencial.