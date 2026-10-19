En el sur provincial

Funes prepara su Colonia Municipal de Verano para niños de 5 a 12 años

La propuesta gratuita comenzará el 4 de enero en el Camping de Canillitas y estará destinada a niños y niñas de entre 5 y 12 años. La preinscripción se realiza de manera online, mientras que la instancia final de inscripción será presencial el 11 de diciembre, con la presentación de la documentación requerida.