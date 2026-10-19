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Rafaela impulsa la formación tecnológica para facilitar la reinserción laboral de mayores de 45 años

El programa Talento +45 puso en marcha su primera jornada de formación en el Centro Recreativo Metropolitano La Estación. La convocatoria superó los cupos disponibles y el Municipio anticipó que buscará organizar nuevas ediciones para responder a la demanda