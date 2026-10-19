La Municipalidad de Rafaela puso en marcha la primera capacitación del programa Talento +45, una iniciativa orientada a fortalecer las posibilidades de inserción laboral de personas mayores de 45 años mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.
Rafaela impulsa la formación tecnológica para facilitar la reinserción laboral de mayores de 45 años
El programa Talento +45 puso en marcha su primera jornada de formación en el Centro Recreativo Metropolitano La Estación. La convocatoria superó los cupos disponibles y el Municipio anticipó que buscará organizar nuevas ediciones para responder a la demanda
La propuesta comenzó con una jornada de formación en manejo de drones, una tecnología que amplía su presencia en actividades agropecuarias, industriales, audiovisuales y de seguridad.
La actividad se desarrolla en el Centro Recreativo Metropolitano La Estación y cuenta con la participación de personas interesadas en adquirir conocimientos que puedan convertirse en nuevas competencias para su desarrollo profesional.
El inicio de la capacitación contó con la presencia del intendente Leonardo Viotti y de la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf. Ambos destacaron la importancia de generar instancias de formación vinculadas con las transformaciones del mercado laboral y las necesidades del sector productivo.
La convocatoria tuvo una respuesta superior a la capacidad disponible, por lo que el Municipio anticipó que trabajará para concretar nuevas ediciones del curso.
La formación tecnológica como herramienta de empleo
Durante la apertura, Viotti remarcó la necesidad de acompañar los cambios en el mundo del trabajo mediante propuestas que permitan actualizar conocimientos y desarrollar nuevas habilidades.
“Rafaela es una ciudad productiva, con ganas de trabajar, eso por suerte lo tenemos en la sangre, pero no nos tenemos que dormir o quedar tranquilos con eso, hay que adaptarse a las nuevas realidades y hoy el mundo va por el lado de la tecnología”, expresó el intendente.
El mandatario local también se refirió a la cantidad de personas interesadas en participar y confirmó la intención de ampliar la propuesta. “Cuando vimos la cantidad de personas que se habían anotado, va a haber una segunda edición y una tercera si es necesario, porque si hay demanda, tenemos que estar”, aseguró.
En ese sentido, Viotti destacó la articulación entre el Estado local y el sector privado para desarrollar instancias de capacitación. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de una empresa que participa de la propuesta y aporta a la formación de los asistentes.
“Creo que esta es la mejor manera, articulando lo público y lo privado. Nosotros desde el Municipio con los recursos y todas las iniciativas que tenemos, una empresa privada que se suma, que hace su aporte también, puesto a disposición de ustedes que quieren aprender, quieren capacitarse”, señaló.
Talento +45: experiencia y nuevas competencias
Por su parte, Imoberdorf explicó que el programa surgió a partir de las necesidades detectadas por la Oficina de Empleo, tanto entre las personas que buscan reinsertarse laboralmente como en las empresas que requieren incorporar trabajadores.
La iniciativa apunta a aprovechar la experiencia y las capacidades de las personas mayores de 45 años, al tiempo que promueve el acceso a conocimientos que pueden mejorar sus posibilidades de conseguir empleo o ampliar sus perfiles profesionales.
La funcionaria destacó la importancia de que la edad no se convierta en una barrera para aprender y adaptarse a las nuevas tecnologías. En ese marco, alentó a los participantes a aprovechar la capacitación como una oportunidad de crecimiento personal y laboral.
“Con este tipo de capacitaciones, de formación y de cursos, también les decimos que se pueden incorporar nuevas tecnologías a los más 45 y más no sé cuánto”, expresó.
El manejo de drones fue elegido como punto de partida por sus aplicaciones en diferentes sectores. Estas herramientas permiten realizar tareas de monitoreo, control y relevamiento, entre otras funciones que requieren conocimientos técnicos específicos.
Una propuesta vinculada con las demandas del mercado laboral
Talento +45 es implementado por la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo de Rafaela. Su creación responde a un diagnóstico sobre las dificultades que enfrentan muchas personas mayores de 45 años para reinsertarse en el mercado laboral después de perder un empleo.
Al mismo tiempo, el programa busca atender las necesidades de empresas que demandan trabajadores con experiencia, responsabilidad y compromiso, pero que también requieren competencias actualizadas para desenvolverse en entornos productivos cada vez más atravesados por la tecnología.
La capacitación en drones constituye el primer paso de esta iniciativa y propone acercar herramientas con aplicaciones concretas en distintas actividades económicas.
La respuesta registrada en esta primera convocatoria abrió la posibilidad de dar continuidad al programa con nuevas instancias de formación. De esta manera, el Municipio busca ampliar el acceso a conocimientos técnicos y generar alternativas para que las personas mayores de 45 años fortalezcan sus perfiles laborales frente a las exigencias actuales del mercado de trabajo.