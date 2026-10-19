Música latinoamericana

"Esperanza Canta" volvió a reunir a cientos de estudiantes en un megaconcierto

La quinta edición del encuentro se realizó en las escalinatas del Palacio Municipal, con la participación de 14 establecimientos educativos y el Coro de Niños de la Municipalidad. Bajo el lema “Cantamos Latinoamérica, muchas voces, un solo latido”, la propuesta reunió a estudiantes, docentes y familias en torno a la música, la identidad cultural y el cuidado integral de las infancias.