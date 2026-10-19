Casi 900 niños y niñas de 14 establecimientos educativos de Esperanza participaron este jueves de la quinta edición de “Esperanza Canta”, el megaconcierto que volvió a reunir a la comunidad educativa en las escalinatas del Palacio Municipal.
"Esperanza Canta" volvió a reunir a cientos de estudiantes en un megaconcierto
La quinta edición del encuentro se realizó en las escalinatas del Palacio Municipal, con la participación de 14 establecimientos educativos y el Coro de Niños de la Municipalidad. Bajo el lema “Cantamos Latinoamérica, muchas voces, un solo latido”, la propuesta reunió a estudiantes, docentes y familias en torno a la música, la identidad cultural y el cuidado integral de las infancias.
La actividad contó también con la participación del Coro de Niños de la Municipalidad y propuso un recorrido musical por las raíces y la diversidad cultural de Latinoamérica.
Bajo el lema “Cantamos Latinoamérica, muchas voces, un solo latido”, el encuentro marcó el regreso de una iniciativa que llevaba varios años sin realizarse. La propuesta fue organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Esperanza, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, y la Delegación Regional de Educación Región III de la provincia de Santa Fe.
El repertorio estuvo integrado por canciones de autores latinoamericanos, en una presentación colectiva que puso en escena el trabajo desarrollado durante el año por estudiantes, docentes y equipos directivos. Más allá de lo musical, la actividad buscó fortalecer los vínculos entre las instituciones y promover espacios de participación, escucha y respeto.
Un proyecto educativo construido entre escuelas
“Esperanza Canta” fue el resultado de un proceso pedagógico que involucró a distintas instituciones educativas, con la música como eje de encuentro y aprendizaje. La iniciativa articuló diferentes áreas y niveles de enseñanza, con especial atención a dos dimensiones: la música latinoamericana como expresión de la identidad cultural y el cuidado integral de las infancias como responsabilidad compartida.
La propuesta fue coordinada por la supervisora de Educación Musical de la Región III y los equipos directivos de las escuelas N.º 1368 “Maestro Gregorio Donnet”, N.º 6403 “Capitán de Fragata Ingeniero Carlos Gadda” y N.º 1019 “Nuestra Señora del Huerto”.
Durante la jornada, el trabajo de los docentes de Educación Musical y la preparación de los estudiantes confluyeron en una presentación que convocó a las familias y al público en general. La actividad también permitió visibilizar el valor de la articulación entre las escuelas y las instituciones locales para desarrollar proyectos educativos colectivos.
El regreso de un encuentro que apuesta a la comunidad
El intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, destacó la tarea de los docentes, el entusiasmo de los chicos y el acompañamiento de las familias. También valoró que la ciudad volviera a ser sede de la propuesta y expresó la intención de sostenerla en los próximos años.
En ese sentido, señaló que el evento pudo retomarse luego de la interrupción provocada por la pandemia y planteó la importancia de darle continuidad para consolidarlo dentro de la agenda educativa y cultural de la ciudad.
Por su parte, la delegada de la Región III de Educación, María Laura López, resaltó la convocatoria de estudiantes y familias y explicó que el concierto fue la culminación de un trabajo desarrollado desde el comienzo del ciclo lectivo.
La funcionaria también valoró la colaboración de la Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, y el acompañamiento de la diputada provincial Jimena Senn. Además, destacó la articulación institucional como uno de los pilares de los proyectos pedagógicos de la región.
Catorce establecimientos y el Coro Municipal, protagonistas
En esta quinta edición participaron estudiantes de las escuelas N.º 30 “Domingo Faustino Sarmiento”; N.º 314 “José de San Martín”; N.º 315 “Aarón Castellanos”; N.º 316 “Guillermo Lehmann”; N.º 319 “Mercedes de Iriondo”; N.º 1013 “Colegio San José”; N.º 1019 “Colegio Nuestra Señora del Huerto”; N.º 1075 “Centenario de la Colonización”; N.º 1352 “Dr. René Favaloro”; N.º 1368 “Maestro Gregorio Donnet”; N.º 2030 “Surcos de Esperanza”; N.º 2094 “Escuela Especial de Formación Laboral”; N.º 6401 “Jorge Newbery” y N.º 6403 “Capitán de Fragata Ingeniero Carlos Gadda”.
A ellos se sumó el Coro de Niños de la Municipalidad de Esperanza. La dirección musical estuvo a cargo de Sergio Chiconi, mientras que José Rudolf se desempeñó como director coral.
El encuentro contó además con la presencia del senador por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola; la diputada provincial Jimena Senn; integrantes del gabinete municipal; concejales; la supervisora de Educación Musical, Rosana Pavón, y autoridades educativas de la ciudad y la región.
Con las escalinatas del Palacio Municipal como escenario, “Esperanza Canta” volvió a reunir a la comunidad en una experiencia que combinó educación, cultura y participación. Las voces de casi 900 chicos dieron forma a una jornada que puso en primer plano la música latinoamericana y el trabajo compartido entre las instituciones educativas de la ciudad.