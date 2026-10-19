Pedro Gómez Cello podría ser declarada Capital Provincial del Trabajador Forestal a partir de un proyecto de ley presentado por el senador provincial Rodrigo Borla, que ya cuenta con media sanción legislativa.
Pedro Gómez Cello: avanza la iniciativa para reconocer su historia forestal
Un proyecto de ley impulsado por el senador Rodrigo Borla ya obtuvo media sanción y propone reconocer la historia y la identidad productiva de esta localidad del departamento San Justo. La iniciativa destaca el papel de los trabajadores forestales y la Fiesta del Trabajador Forestal, que se realiza desde 2018.
La propuesta busca reconocer la trayectoria de una actividad que forma parte de la historia y la identidad productiva de esta localidad del norte del departamento San Justo. Durante generaciones, los trabajadores forestales desarrollaron tareas vinculadas al aprovechamiento de los recursos naturales y contribuyeron al crecimiento de la comunidad y de la región.
El proyecto plantea que el trabajo forestal representa mucho más que una actividad económica, ya que comprende conocimientos, experiencia y oficios que, en numerosos casos, se transmitieron de una generación a otra.
Una actividad ligada a la identidad local
La iniciativa legislativa apunta a poner en valor el aporte de los trabajadores forestales al desarrollo de Pedro Gómez Cello. En ese sentido, Borla sostuvo que la declaración constituiría un reconocimiento a la historia de la localidad, su identidad productiva y la importancia que tuvo esta actividad en la comunidad.
El trabajo forestal forma parte de una tradición que se mantiene a través de quienes continúan vinculados al sector y de las familias que conservaron los conocimientos propios del oficio. La propuesta busca preservar ese legado y destacar su relevancia dentro de la historia del norte santafesino.
La Fiesta del Trabajador Forestal como espacio de encuentro
Uno de los antecedentes que destaca el proyecto es la creación de la Fiesta del Trabajador Forestal, en 2018. La celebración surgió con el objetivo de homenajear a quienes dedicaron y dedican su vida a esta actividad, además de promover el encuentro entre los habitantes y la participación de las instituciones locales.
Con el paso de los años, la fiesta se consolidó como una instancia para mantener viva la memoria del trabajo forestal y transmitir su importancia a las nuevas generaciones.
Reconocimiento cultural y proyección turística
La eventual declaración de Pedro Gómez Cello como Capital Provincial del Trabajador Forestal también apunta a fortalecer la proyección cultural y turística de la localidad.
Entre los objetivos de la propuesta se encuentran ampliar el conocimiento sobre su historia, preservar sus tradiciones y dar mayor visibilidad a una comunidad que busca generar nuevas oportunidades de crecimiento.
Con la media sanción ya obtenida, el proyecto plantea reconocer el valor histórico y social de una actividad que dejó su huella en la identidad local. Su avance legislativo abre el camino para que Pedro Gómez Cello pueda recibir una distinción vinculada directamente con su trayectoria productiva y el trabajo de sus habitantes.