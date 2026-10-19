Departamento San Justo

Pedro Gómez Cello: avanza la iniciativa para reconocer su historia forestal

Un proyecto de ley impulsado por el senador Rodrigo Borla ya obtuvo media sanción y propone reconocer la historia y la identidad productiva de esta localidad del departamento San Justo. La iniciativa destaca el papel de los trabajadores forestales y la Fiesta del Trabajador Forestal, que se realiza desde 2018.