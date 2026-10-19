El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por lluvias, nevadas y vientos para este lunes 19 de octubre. Nueve provincias están bajo advertencia por fenómenos que podrían provocar daños e interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.
Alerta meteorológica: cuáles son las 9 provincias afectadas por lluvias y vientos
El pronóstico anticipa precipitaciones de distinta intensidad, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y acumulaciones de agua de hasta 20 milímetros en algunas zonas.
Dónde se esperan las lluvias
La alerta amarilla por lluvias alcanza a Neuquén, Río Negro, el oeste de La Pampa y el sur de Mendoza. En estas zonas se esperan precipitaciones de distinta intensidad, con posibilidad de tormentas más fuertes.
Los valores de lluvia acumulada podrían ubicarse entre 10 y 20 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.
Ante estas condiciones, se recomienda evitar salir si no es necesario, no sacar la basura, mantener limpios los desagües y sumideros y alejarse de las zonas inundables.
Alerta por nevadas en la cordillera
El organismo también advirtió por nevadas en el oeste de Mendoza y San Juan. Se prevén acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros durante el período de alerta, con posibilidad de registros superiores en algunos sectores.
Los mayores valores se esperan en la cordillera mendocina. En las zonas más bajas, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia o granizo.
Vientos fuertes en cuatro provincias
La alerta amarilla por vientos comprende el oeste de Catamarca, una zona del noroeste de Tucumán, el oeste de Salta y el oeste de Jujuy.
Se esperan vientos del sector oeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en las zonas más elevadas de la cordillera.
Para prevenir accidentes, se aconseja asegurar objetos que puedan volarse, mantenerse alejado de puertas y ventanas y evitar refugiarse debajo de árboles, postes, carteles o marquesinas.