La actualización de las normas, la incorporación de nuevas tecnologías y la prevención de enfermedades vinculadas con los alimentos fueron algunos de los ejes de la jornada presencial de formación de la Escuela ASSAL, que se realizó en la ciudad de Santa Fe con la participación de casi 280 personas.
ASSAL reunió a casi 280 participantes en Santa Fe para debatir sobre la industria alimentaria y sus nuevas normas
La jornada presencial de la Escuela ASSAL, titulada “Industria alimentaria: normativa y nuevos escenarios”, convocó a profesionales, estudiantes y trabajadores del sector. La ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó la formación como una herramienta para mejorar las prácticas productivas y prevenir enfermedades.
Bajo el título “Industria alimentaria: normativa y nuevos escenarios”, el encuentro fue impulsado junto al Ministerio de Salud de la provincia y la Municipalidad de Santa Fe, con el objetivo de promover el conocimiento y fortalecer las prácticas del sector.
La actividad convocó a participantes con distintos perfiles, entre ellos profesionales, estudiantes y trabajadores de la industria alimentaria. Durante la jornada, la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, destacó la importancia de sostener espacios de capacitación en un contexto en el que las formas de producción y las tecnologías evolucionan y plantean nuevos desafíos.
“Cuando nos formamos, cuando sabemos, cuando estudiamos, seguramente somos mejores en la práctica cotidiana y para nosotros la seguridad alimentaria es una clave en la prevención de enfermedades”, sostuvo la funcionaria.
La propuesta de la Escuela ASSAL se inscribe en una política de formación que busca acercar herramientas a quienes participan de la producción de alimentos y a los distintos actores que intervienen en su control. Para Ciancio, contar con conocimientos actualizados permite mejorar el trabajo diario y acompañar los cambios que atraviesa la industria.
El desafío de actualizar las normas alimentarias
Uno de los temas centrales de la jornada fue la necesidad de adaptar las prácticas y los marcos normativos a las nuevas formas de producción. La incorporación de tecnologías, el crecimiento de las redes y el uso de herramientas como la inteligencia artificial abren interrogantes sobre cómo se organiza y supervisa una actividad que tiene una relación directa con la salud de la población.
En ese escenario, Ciancio destacó el papel de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) como organismo de referencia para ordenar y acompañar los cambios en el sector. Según explicó, la provincia sostiene desde hace años una política vinculada con la seguridad alimentaria, que se mantiene a través de distintas gestiones de gobierno.
La ministra señaló que el trabajo de la agencia no se limita a las actividades de formación, sino que también apunta a acompañar las innovaciones y aportar conocimientos para el desarrollo de nuevas normas y reglas. En ese sentido, consideró que Santa Fe tiene experiencia para intervenir en estos procesos y contribuir a la actualización de los criterios que rigen la producción de alimentos.
“Lo que mejor podemos hacer es encontrarnos, estudiar y capacitarnos”, afirmó Ciancio al referirse a la importancia de generar espacios de intercambio en un contexto que describió como convulsionado.
La jornada permitió reunir a personas que trabajan desde diferentes lugares dentro de la industria alimentaria. Esa diversidad de perfiles, explicó la ministra, es parte del valor de la propuesta: la capacitación puede aportar herramientas tanto a quienes participan directamente de la producción como a quienes se forman para incorporarse al sector.
La funcionaria también destacó la adhesión a las actividades impulsadas por ASSAL. De acuerdo con los datos que brindó durante la entrevista, más de 50.000 personas participaron de capacitaciones de la agencia durante 2026. Para Ciancio, esa cifra refleja el lugar de referencia que el organismo ocupa para la industria alimentaria.
La actualización permanente adquiere relevancia porque las normas deben acompañar las transformaciones de la actividad sin perder de vista el objetivo principal: garantizar prácticas adecuadas y contribuir a la prevención de enfermedades. En ese proceso, la formación funciona como una herramienta para trasladar conocimientos a las tareas cotidianas y favorecer que las reglas se apliquen de manera efectiva.
El trabajo territorial y prevención de enfermedades
Otro de los ejes planteados por la ministra fue la relación entre la seguridad alimentaria y la prevención sanitaria. Ciancio explicó que el trabajo articulado entre ASSAL y las áreas de promoción y prevención de la salud permite actuar ante alertas vinculadas con posibles riesgos para la población.
Según indicó, cuando se detecta una alerta se activa un dispositivo de trabajo para abordar la situación. También destacó que, durante los últimos años, no se registraron brotes de determinadas enfermedades vinculadas con los alimentos, aunque no precisó cuáles ni detalló períodos o cifras para esa evaluación.
La prevención, en ese marco, no depende únicamente de la respuesta ante un episodio. También requiere capacitación, controles y coordinación entre los organismos que intervienen en la seguridad alimentaria y la salud pública.
Para Ciancio, la formación debe sostenerse en todo el territorio provincial. La jornada realizada en Santa Fe es parte de una estrategia que, según explicó, también se desarrolla en otras localidades, con el propósito de acercar conocimientos y herramientas a municipios y comunas.
La extensión territorial de Santa Fe plantea desafíos particulares, ya que las actividades productivas y las condiciones de cada localidad pueden ser diferentes. Por eso, la ministra remarcó la importancia de trabajar cerca de los gobiernos locales y contemplar las características de cada zona.
“Es muy variado”, señaló al referirse a la diversidad provincial y a las distintas producciones que existen en el territorio. En esa línea, consideró que la cercanía de ASSAL con municipios y comunas permite brindar herramientas más adecuadas a las necesidades de cada lugar.
El enfoque territorial también busca que la capacitación no quede concentrada en una única ciudad ni se limite a encuentros aislados. La posibilidad de llegar a diferentes localidades permite trabajar con los actores que intervienen en la producción y el control de los alimentos, teniendo en cuenta las particularidades de cada actividad.
Una industria alimentaria con reglas y supervisión
Durante la entrevista, Ciancio también vinculó la seguridad alimentaria con el impulso a la industria productiva de la provincia. La ministra sostuvo que el crecimiento del sector debe desarrollarse dentro de un marco de normas, reglas y supervisión.
En ese sentido, destacó la importancia de que la actividad productiva cuente con el acompañamiento de ASSAL. Para la funcionaria, la aplicación de criterios claros y el control por parte del organismo contribuyen a generar mayor tranquilidad en torno a los alimentos que se producen.
La capacitación aparece así como una parte de una estrategia más amplia: actualizar conocimientos, acompañar las innovaciones, fortalecer el trabajo de los gobiernos locales y sostener mecanismos de prevención sanitaria.
La jornada “Industria alimentaria: normativa y nuevos escenarios” reunió a casi 280 participantes en torno a esos desafíos. Con la participación del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Santa Fe, el encuentro puso el foco en la necesidad de mantener espacios de formación para que los cambios tecnológicos y productivos puedan acompañarse con prácticas adecuadas y normas actualizadas.