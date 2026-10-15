Seguridad alimentaria

ASSAL reunió a casi 280 participantes en Santa Fe para debatir sobre la industria alimentaria y sus nuevas normas

La jornada presencial de la Escuela ASSAL, titulada “Industria alimentaria: normativa y nuevos escenarios”, convocó a profesionales, estudiantes y trabajadores del sector. La ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó la formación como una herramienta para mejorar las prácticas productivas y prevenir enfermedades.