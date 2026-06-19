La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), dependiente del Ministerio de Salud de Santa Fe, emitió una alerta para toda la provincia al prohibir la tenencia, el transporte, la comercialización y la exposición de la yerba mate marca Antonia.
Se prohíbe la venta de la yerba mate Antonia por irregularidades en su rotulado
La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) prohibió la tenencia, el transporte, la comercialización y la exposición de la yerba mate marca Antonia en toda la provincia.
La medida fue adoptada luego de comprobar que el producto presenta irregularidades en su rotulado, entre ellas un Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) que no corresponde al alimento y la ausencia de datos obligatorios establecidos por la normativa vigente. Desde el organismo recomendaron a la población no comprar ni consumir este producto hasta nuevo aviso.
Por qué fue prohibida la yerba mate Antonia
La decisión de Assal se enmarca en las acciones permanentes de control que realiza sobre los alimentos que se comercializan en la provincia con el objetivo de proteger la salud de los consumidores y garantizar que los productos cumplan con las condiciones de seguridad exigidas por el Código Alimentario Argentino.
Según informó el organismo, durante las tareas de fiscalización se constató que el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) impreso en el envase no corresponde a la yerba mate comercializada bajo la marca Antonia. Además, el rótulo presenta otras deficiencias, ya que no incluye toda la información obligatoria que debe figurar en un alimento destinado al consumo humano.
Estas irregularidades hacen imposible verificar el verdadero origen del producto, conocer el establecimiento donde fue elaborado y comprobar si fue producido bajo las condiciones sanitarias exigidas por las autoridades competentes.
Como consecuencia, Assal resolvió prohibir en todo el territorio santafesino la tenencia, el transporte, la comercialización y la exposición del producto, al considerar que se trata de un alimento falsamente rotulado y que incumple las disposiciones establecidas en el Código Alimentario Argentino.
La Agencia recordó que el rotulado de los alimentos constituye una herramienta fundamental para proteger a los consumidores, ya que brinda información esencial sobre la procedencia, composición, fecha de elaboración, vencimiento, registros oficiales y datos del fabricante.
Cuando alguno de estos requisitos no se cumple o la información consignada resulta falsa o incorrecta, las autoridades sanitarias no pueden garantizar la legitimidad ni la inocuidad del producto.
En este caso, la utilización de un RNPA que no pertenece a la yerba mate Antonia representa una infracción a la normativa vigente y motivó la emisión de la alerta sanitaria.
Qué producto alcanza la medida y cuáles son las recomendaciones
La prohibición alcanza específicamente al siguiente producto:
Producto: Yerba Mate
Marca: Antonia
RNE: Nº 14.00.1379
RNPA: Nº 14.024.884
Assal solicitó a comerciantes, distribuidores y consumidores que, en caso de encontrar esta yerba mate en góndolas, depósitos o puntos de venta, se abstengan de comercializarla o adquirirla.
Asimismo, recomendó a quienes ya la hayan comprado evitar su consumo hasta tanto las autoridades sanitarias determinen la situación del producto.
Desde el organismo explicaron que las acciones de control alimentario tienen como objetivo prevenir riesgos para la salud pública y retirar del circuito comercial aquellos productos cuya autenticidad no pueda ser comprobada.
Si bien la medida no implica necesariamente que el alimento represente un riesgo inmediato para la salud, la falta de información confiable y de registros válidos impide asegurar que haya sido elaborado, fraccionado y distribuido conforme a las normas sanitarias vigentes.
Por ese motivo, las autoridades insisten en la importancia de que los consumidores verifiquen siempre el etiquetado antes de comprar cualquier alimento.
Entre los aspectos que deben revisarse figuran la presencia del Registro Nacional de Establecimiento (RNE), el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA), la identificación del elaborador, la fecha de elaboración y vencimiento, la lista de ingredientes y demás datos exigidos por la legislación argentina.
En caso de detectar productos con etiquetas incompletas, información ilegible o registros que generen dudas, Assal recomienda no adquirirlos y realizar la correspondiente denuncia ante las autoridades sanitarias para facilitar las tareas de fiscalización.
La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria realiza de manera periódica inspecciones y controles sobre alimentos que se comercializan tanto en supermercados como en comercios minoristas y mayoristas de toda la provincia.
Cuando detecta irregularidades que puedan afectar la trazabilidad o la seguridad de un producto, emite alertas sanitarias con el fin de evitar que esos alimentos permanezcan en circulación.
Desde el Ministerio de Salud recordaron que estas medidas forman parte de una política preventiva destinada a proteger a los consumidores y fortalecer la seguridad alimentaria en Santa Fe.
También remarcaron que la colaboración de comerciantes y ciudadanos resulta fundamental para retirar del mercado aquellos productos que incumplen la normativa vigente y garantizar que los alimentos disponibles para la población sean seguros, legales y correctamente identificados.
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