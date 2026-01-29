En el norte provincial

ASSAL impulsa en Reconquista una estrategia educativa para prevenir riesgos alimentarios en la infancia

En el marco del programa estival impulsado por la Municipalidad de Reconquista, la Agencia de Seguridad Alimentaria (ASSAL), dependiente de la Secretaría de Control Público, desarrolló una intervención educativa orientada a la prevención de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA). La propuesta alcanzó a más de 140 niños y niñas de distintos barrios de la ciudad, con eje en la formación temprana y la promoción de hábitos saludables.