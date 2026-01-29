#HOY:

Cronograma de pago de sueldos de enero a empleados públicos de Santa Fe

Los pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000 tendrán acreditado el cobro el sábado 31 de enero, al igual que los trabajadores policiales y penitenciarios.

Imagen ilustrativa.Imagen ilustrativa.
El Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de enero se percibirán a partir de lunes 2 de febrero y concluirán el viernes 6 de febrero.

Los pasivos que cobren hasta $1.150.000, junto con personal policial y penitenciario, tendrán acreditado el cobro en sus cuentas el sábado 31 de enero.

Lunes 2 de Febrero (acreditación en cuenta sábado 31 de enero)

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.150.000

* Escalafón Policial y Penitenciario.

Martes 3 de febrero

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.150.000

Casa Gris | Casa de Gobierno. Foto: Fernando NicolaCasa de Gobierno de Santa Fe. Foto: Fernando Nicola

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Miércoles 4 de febrero

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 1.150.000

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Jueves 5 de febrero

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.150.000

Viernes 6 de febrero

* Autoridades Superiores Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

