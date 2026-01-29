Cronograma de pago de sueldos de enero a empleados públicos de Santa Fe

El Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de enero se percibirán a partir de lunes 2 de febrero y concluirán el viernes 6 de febrero.
Los pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000 tendrán acreditado el cobro el sábado 31 de enero, al igual que los trabajadores policiales y penitenciarios.
* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.150.000
* Escalafón Policial y Penitenciario.
* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.150.000
* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.
* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 1.150.000
* Docentes de Escuelas Privadas Históricas
* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.150.000
* Autoridades Superiores Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.