Departamento San Justo

Ruta 11: Borla confirmó una reunión con autoridades de Vialidad Nacional

El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, confirmó que en los próximos días mantendrá una reunión con autoridades de Vialidad Nacional en la ciudad de Santa Fe, con el objetivo de reclamar soluciones urgentes ante el deterioro de la Ruta Nacional 11. El encuentro se dará luego de reiteradas gestiones y reclamos conjuntos de presidentes comunales y legisladores de distintos departamentos del norte santafesino.