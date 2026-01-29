#HOY:

Ruta 11: Borla confirmó una reunión con autoridades de Vialidad Nacional

El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, confirmó que en los próximos días mantendrá una reunión con autoridades de Vialidad Nacional en la ciudad de Santa Fe, con el objetivo de reclamar soluciones urgentes ante el deterioro de la Ruta Nacional 11. El encuentro se dará luego de reiteradas gestiones y reclamos conjuntos de presidentes comunales y legisladores de distintos departamentos del norte santafesino.

 12:24
En las últimas horas, el senador Rodrigo Borla anunció que, entre el 4 y 5 de febrero, sería recibido junto a autoridades locales y regionales por funcionarios de Vialidad Nacional en la ciudad de Santa Fe.

La confirmación llegó tras una serie de gestiones impulsadas por el legislador, en articulación con presidentes comunales cuyas localidades se encuentran sobre la traza de la Ruta Nacional 11.

“Primero nos reunimos con la mayoría de los presidentes comunales y enviamos una carta al administrador del séptimo distrito, que corresponde a la provincia de Santa Fe. Lo positivo es que nos respondieron y nos estarían recibiendo a mediados de la semana próxima”, explicó Borla al referirse al avance del reclamo.

Un reclamo que suma apoyos y evidencia del deterioro

El senador detalló que, en esta nueva instancia, se volvió a remitir material audiovisual a las autoridades nacionales para graficar el estado actual de la ruta. “Enviamos nuevamente fotos y videos que muestran la situación en sectores puntuales como Gobernador Crespo, Colonia Silva, Marcelino Escalada, Ramayón y Videla, entre otros”, señaló.

Además, Borla indicó que al reclamo del departamento San Justo se sumaron legisladores de los departamentos La Capital, Vera y General Obligado, lo que refuerza el carácter regional del pedido.

Una deuda histórica

El legislador radical recordó que el reclamo por la Ruta 11 no es nuevo y que se viene sosteniendo desde hace más de una década.

“Desde 2009, con la creación del Foro por la Autovía o Autopista, venimos reclamando a todos los gobiernos nacionales, sin distinción de signos políticos. Hemos hecho pedidos, viajado a provincias vecinas y participado en reuniones incluso en el Congreso de la Nación”, remarcó.

Borla subrayó que el mantenimiento y las obras sobre la Ruta Nacional 11 son responsabilidad exclusiva del Gobierno nacional y advirtió que la situación se agravó notablemente tras las intensas lluvias de los últimos meses.

“La ruta está detonada, con yuyos que superan el metro y medio de altura, lo que reduce la visibilidad, y banquinas descalzadas o inexistentes en varios tramos”, describió.

Incluso, señaló que algunas comunas, como Marcelino Escalada, debieron intervenir con recursos propios para tapar baches en sectores cercanos al casco urbano ante la falta de respuestas oficiales.

Finalmente, el senador alertó sobre el peligro constante que enfrentan quienes circulan por la Ruta 11. “Salen animales y no se los ve por el pasto alto; hay tramos sin banquina, con desniveles entre la calzada de cemento y la tierra. Si un vehículo se detiene, muchas veces no hay dónde bajar”, explicó.

En el caso de Videla, agregó que el escurrimiento del agua durante las lluvias genera nuevos inconvenientes: “El agua es derivada desde la trocha hacia el este porque se inunda la parte oeste del pueblo, y la ruta termina funcionando como un retén”, concluyó.

