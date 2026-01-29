Rafaela: giraron $357 millones a escuelas a través del Fondo de Asistencia Educativa

El Gobierno Municipal de Rafaela concretó la entrega de $357.000.000 correspondientes al Fondo de Asistencia Educativa (FAE), un recurso económico de carácter obligatorio establecido por decreto ley provincial.
Durante el año 2025, el Gobierno Municipal de Rafaela destinó $357.000.000 a 73 instituciones educativas de la ciudad mediante el Fondo de Asistencia Educativa (FAE). Los recursos, distribuidos en cuatro cuotas, permitieron atender necesidades de mantenimiento, equipamiento y funcionamiento de establecimientos de distintos niveles y modalidades.
Este fondo tiene como finalidad garantizar el mantenimiento, la ampliación, la construcción y el equipamiento de los edificios escolares públicos, fortaleciendo el sistema educativo en cada jurisdicción.
A lo largo de 2025, el Municipio realizó la distribución del monto total en cuatro cuotas, una correspondiente al cierre del ejercicio 2024 y tres asignadas al año 2025.
El detalle de los desembolsos fue el siguiente: 4.ª cuota 2024: $87.000.000, 1.ª cuota 2025: $100.000.000, 2.ª cuota 2025: $100.000.000 y 3.ª cuota 2025: $70.000.000
Los recursos alcanzaron a 73 entidades educativas, entre ellas escuelas primarias y secundarias, jardines de infantes provinciales y municipales, centros de educación física y el Instituto Superior del Profesorado N.º 2 “Joaquín V. González”.
También se incluyeron instituciones de formación como el Liceo Municipal “Miguel Flores”, la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni”, el Centro Municipal de Capacitación en Oficios y el Centro de Formación Profesional N.º 5 “María Eva Duarte de Perón”.
La secretaria de Educación y Cultura, Norma Becchio, señaló que el acompañamiento del Municipio a las instituciones educativas trasciende el aporte económico del FAE.
En ese sentido, explicó que desde la Secretaría se gestionan diversas colaboraciones no dinerarias, como la provisión de equipos de sonido e iluminación, mejoras en sectores ocupados por edificios escolares, poda de árboles, colocación de gradas, uso de espacios públicos para actividades educativas y la participación de la Banda Municipal de Música en eventos institucionales.
Asimismo, se brindan ayudas económicas para viajes de estudio, olimpíadas, impresiones, premios y la entrega de kits escolares a familias e instituciones en situaciones particulares, reforzando una política de acompañamiento integral al sistema educativo local.