Rafaela: giraron $357 millones a escuelas a través del Fondo de Asistencia Educativa

Durante el año 2025, el Gobierno Municipal de Rafaela destinó $357.000.000 a 73 instituciones educativas de la ciudad mediante el Fondo de Asistencia Educativa (FAE). Los recursos, distribuidos en cuatro cuotas, permitieron atender necesidades de mantenimiento, equipamiento y funcionamiento de establecimientos de distintos niveles y modalidades.

El Municipio destinó más de $357 millones para fortalecer a 73 instituciones educativas. Foto: ArchivoEl Municipio destinó más de $357 millones para fortalecer a 73 instituciones educativas. Foto: Archivo
El Gobierno Municipal de Rafaela concretó la entrega de $357.000.000 correspondientes al Fondo de Asistencia Educativa (FAE), un recurso económico de carácter obligatorio establecido por decreto ley provincial.

Este fondo tiene como finalidad garantizar el mantenimiento, la ampliación, la construcción y el equipamiento de los edificios escolares públicos, fortaleciendo el sistema educativo en cada jurisdicción.

A lo largo de 2025, el Municipio realizó la distribución del monto total en cuatro cuotas, una correspondiente al cierre del ejercicio 2024 y tres asignadas al año 2025.

Distribución de los fondos y alcance institucional

El detalle de los desembolsos fue el siguiente: 4.ª cuota 2024: $87.000.000, 1.ª cuota 2025: $100.000.000, 2.ª cuota 2025: $100.000.000 y 3.ª cuota 2025: $70.000.000

Los recursos alcanzaron a 73 entidades educativas, entre ellas escuelas primarias y secundarias, jardines de infantes provinciales y municipales, centros de educación física y el Instituto Superior del Profesorado N.º 2 “Joaquín V. González”.

Es importante mencionar que en el marco de este programa también se están ejecutando obras en las escuelas n° 608, n° 1266, n° 515, n° 516, n° 364.El Municipio destinó más de $357 millones para fortalecer a 73 instituciones educativas. Foto: Archivo

También se incluyeron instituciones de formación como el Liceo Municipal “Miguel Flores”, la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni”, el Centro Municipal de Capacitación en Oficios y el Centro de Formación Profesional N.º 5 “María Eva Duarte de Perón”.

Aportes complementarios y acompañamiento municipal

La secretaria de Educación y Cultura, Norma Becchio, señaló que el acompañamiento del Municipio a las instituciones educativas trasciende el aporte económico del FAE.

Con la vuelta a las aulas tras el receso, y el pago del incentivo de Asistencia Perfecta, el gobierno retoma esta semana la discusión salarial con los docentes, y también con el resto del sector público. Crédito: Flavio RainaEl Municipio destinó más de $357 millones para fortalecer a 73 instituciones educativas. Foto: Archivo

En ese sentido, explicó que desde la Secretaría se gestionan diversas colaboraciones no dinerarias, como la provisión de equipos de sonido e iluminación, mejoras en sectores ocupados por edificios escolares, poda de árboles, colocación de gradas, uso de espacios públicos para actividades educativas y la participación de la Banda Municipal de Música en eventos institucionales.

Asimismo, se brindan ayudas económicas para viajes de estudio, olimpíadas, impresiones, premios y la entrega de kits escolares a familias e instituciones en situaciones particulares, reforzando una política de acompañamiento integral al sistema educativo local.

