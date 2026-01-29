Departamento Castellanos

Rafaela: giraron $357 millones a escuelas a través del Fondo de Asistencia Educativa

Durante el año 2025, el Gobierno Municipal de Rafaela destinó $357.000.000 a 73 instituciones educativas de la ciudad mediante el Fondo de Asistencia Educativa (FAE). Los recursos, distribuidos en cuatro cuotas, permitieron atender necesidades de mantenimiento, equipamiento y funcionamiento de establecimientos de distintos niveles y modalidades.