Polémica por Di María en Racing: fuerte mensaje de su esposa

Los silbidos que recibió Ángel Di María en el estadio de Racing generaron una fuerte repercusión fuera de la cancha. La situación no solo encendió el debate entre hinchas y medios, sino que también motivó un explosivo descargo de Jorgelina Cardoso, esposa del futbolista, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar la forma en que se contó el episodio.
A través de un posteo en Instagram, Cardoso apuntó contra lo que considera una versión parcial de los hechos y cuestionó la insistencia en mostrar únicamente los momentos de rechazo hacia el jugador.
El mensaje deJorgelinaCardoso
En su publicación, Cardoso sostuvo que se busca instalar una imagen negativa que no refleja lo que sucede en la calle. “Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento”, escribió, al marcar la diferencia entre lo que se viraliza y lo que, según ella, también ocurrió ese día.
Además, recordó experiencias positivas vividas en otros estadios. “Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de Pinchas que te dijeron ‘no somos todos iguales, te amamos crack’”, señaló. En esa misma línea, destacó el reconocimiento recibido en Newell’s y el aplauso en el Coloso Marcelo Bielsa, que definió como un momento especial para la ciudad de Rosario.
Ladefensadeljugador
Cardoso también rechazó la idea de un rechazo generalizado por parte de los hinchas de Boca y River. “Muchísimos Bosteros y Millonarios te dicen cosas hermosas en la cara”, afirmó, y volvió a cargar contra la cobertura mediática del episodio.
El delantero fue silbado y aplaudido por distintos sectores del estadio.
“Muchos medios solo quieren generar odio, la única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve, lo virtual no es lo real”, expresó, dejando en claro su malestar con el tratamiento del tema y defendiendo el cariño que, según remarcó, Di María recibe a diario.
La respuesta deÁngel Di María
El propio futbolista acompañó el mensaje de su esposa con una reflexión en el mismo sentido. “Lo virtual no es real. La realidad está en la calle. En Rosario, en Buenos Aires, en donde estemos siempre recibimos cariño de la gente. Y es lo único que siempre nos importó”, aseguró.
Di María también le agradeció públicamente a Cardoso por su apoyo constante y cerró con un mensaje emotivo: “Te amo mucho. Gracias por estar ahí siempre. Por bancarme en todo momento. Que tiren. Que cada día somos más fuertes”.
La polémica reavivó el debate sobre el rol de las redes sociales y los medios en la construcción de climas hostiles alrededor de figuras del fútbol, en un contexto donde cada gesto dentro de la cancha se amplifica fuera de ella.