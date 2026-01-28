“Te voy a matar, ya sé dónde vive tu hijo”: amenazaron de muerte a Karina Mazzocco

Una grave situación ocurrió con Karina Mazzocco, quien es una de las figuras que tiene canal América y que comanda el ciclo A la Tarde junto a un gran equipo. La periodista fue amenazada de muerte en las últimas horas y no dudó en mostrar las pruebas.
En el mensaje que llegó al número del programa, el hombre fue directo: "Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó". También compartió una imagen donde se lo puede ver armado con dos pistolas.
La situación escaló todavía más cuando el siguiente mensaje llegó acompañado de la imagen de una pistola y su cargador. “Dejá de meterlo a Axel Caniggia. Te la voy a descargar en la cabeza, vas a ver”, sentenció la persona que hizo la amenaza.
“Es una sensación indescriptible, muy fea, muy incómoda. Evidentemente, algo del contenido que compartimos ayer molestó, y mucho. Molestó profundamente que hayamos mencionado a Axel Caniggia”, expresó Mazzocco, visiblemente afectada.
Protección y anonimato: el dilema de revelar la identidad del agresor
Sobre el autor de la amenaza y la identidad del joven que aparece en la foto, la conductora aclaró: “Tenemos que proteger la identidad de este señor, que no sabemos si es realmente quien dejó el mensaje o si es un menor de edad, por lo tanto hay que taparle la carita”.