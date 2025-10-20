Melody Luz habló de los ataques de Mariana Nannis y puso límites a Alex Caniggia

La bailarina e influencer Melody Luz volvió a hablar sobre su conflictiva relación con Mariana Nannis y no dudó en sincerarse sobre la incomodidad que sintió desde el primer encuentro con la madre de su pareja, Alex Caniggia. En una entrevista para el canal de YouTube Nuestro punto de vista, relató cómo fue ese tenso primer viaje a Marbella y las diferencias que mantiene con la exmodelo.
Melody recordó que su primer contacto con Mariana Nannis se dio cuando viajó a Europa junto a Alex para conocerla. “Fuimos a Marbella y medio que me saludó sin mirarme.Me daba miedo hablar porque no sabía cómo reaccionar”, confesó. Según la bailarina, desde ese momento sintió rechazo y distancia por parte de su suegra.
Nannis quedó envuelta en una polémica ya que se conocieron las penosas condiciones de vida.
“Siento que nunca me quiso, pero nunca le hice nada.Nunca tuve su WhatsApp, nunca nada”, explicó. Aseguró que intentó comportarse con respeto, aunque percibía que no era bienvenida: “Estaba en su casa, quería ser educada, pero veía que no le interesaba relacionarse conmigo. Me sentía súper incómoda”.
Con el tiempo, según contó, la situación se deterioró aún más. “Después salió a atacarme. Dijo que no tenía que trabajar, que debía aprovecharme de su hijo y quedarme en casa cuidando a mi hija. ¿Quién sos para cuestionar mi maternidad cuando ni siquiera estás presente para tus hijos?”, lanzó.
Los conflictos familiares
La mamá de Venezia destacó que siempre intentó mantener la calma y proteger su familia de los conflictos mediáticos. “Yo no estoy para pelear ni para entrar en ese juego. Mi prioridad es mi hija y la relación que tengo con Alex”, señaló.
Melody también habló sobre Alex Caniggia y su relación.
A pesar de los cruces, Melody aseguró que hoy se enfoca en su maternidad y en su carrera profesional. “Cada uno elige qué tipo de madre o padre quiere ser. Yo me hago cargo de lo que me corresponde y sigo adelante”, afirmó.
Alex Caniggia y los límites en la pareja
Durante la entrevista, Melody también habló de su relación con Alex y de las tensiones que surgieron por la exposición del mediático en redes sociales. “Se re pasó en Twitter hace un tiempo. Le dije: ‘ya no sé cómo defenderte’. Porque si te ponés a insultar a una artista como Lali Espósito, no puedo acompañarte en eso”, reconoció.
La influencer explicó que, aunque comprende el estilo provocador de su pareja, hay cosas que no comparte. “Él entra en una de ser polémico, pero para mí hay límites. En su momento hasta decía que le gustaba Milei, y yo le explicaba que nadie te va a premiar por bardear a otros”, contó entre risas, aunque dejando clara su postura.
Melody cerró la charla con una reflexión sobre su identidad y la de su pareja: “Yo tengo una conciencia social distinta. No soy de andar diciendo ‘son barats’ o de criticar por criticar. Cada uno con lo suyo, pero yo no voy así por la vida”.
