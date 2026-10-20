Este jueves 22 de octubre, a las 11, se inaugurará en el hall de la Legislatura provincial la muestra fotográfica "Miradas de la Reforma del 25", una propuesta que busca documentar y poner en valor el proceso de reforma de la Constitución de Santa Fe sancionada en 2025. La exhibición permanecerá abierta al público hasta el 30 de octubre.
El Senado presentará una muestra fotográfica sobre la Reforma del 25
"Miradas de la Reforma del 25" reconoce el trabajo del equipo de Comunicación y reúne imágenes tomadas durante el proceso constituyente. La inauguración será este jueves 22 de octubre, a las 11, en el hall de la Legislatura.
La exposición reúne imágenes que registran los meses de debate y el trabajo de las y los convencionales constituyentes durante el ejercicio de sus funciones. Podrá visitarse de lunes a viernes de 8 a 20 horas y el sábado 24 de 18 a 22, horario en el que el Palacio Legislativo permanecerá abierto en el marco de la Noche de los Museos.
Desde una perspectiva documental, la muestra propone reconocer a la fotografía como una herramienta para preservar la memoria social y reconstruir procesos colectivos. Cada imagen ofrece una mirada sobre el trabajo desarrollado durante la Reforma Constitucional y contribuye a mantener vivo el registro de una etapa significativa de la historia provincial.
La iniciativa surgió al cumplirse un año de aquel acontecimiento y reconoce la labor de los integrantes de la Dirección de Comunicación Institucional y Prensa del Senado, quienes formaron parte activa del equipo de Comunicación de la Reforma. El material constituye un testimonio visual de un acontecimiento histórico que forma parte de la vida institucional y la identidad santafesina.
Asimismo, la exhibición busca destacar el trabajo técnico y el aporte de los fotógrafos que integraron ese equipo, y visibilizar la importancia de la comunicación pública para garantizar la transparencia, preservar la memoria institucional y favorecer el acceso de la ciudadanía a los acontecimientos de relevancia histórica.