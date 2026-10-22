Regularización dominial

Entregaron 92 títulos de propiedad a vecinos de San Justo

La entrega, de la que participó el gobernador Maximiliano Pullaro, incluyó 46 títulos correspondientes a viviendas Fonavi y otros 46 del programa provincial Tu Casa, Tuya. Según datos oficiales, la actual gestión provincial ya entregó más de 4.000 escrituras en Santa Fe.