Un total de 92 familias de la ciudad de San Justo recibieron este miércoles los títulos de propiedad de sus viviendas, en el marco de los programas de regularización dominial que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe. La entrega incluyó 46 escrituras correspondientes a viviendas Fonavi y otras 46 del programa Tu Casa, Tuya.
Entregaron 92 títulos de propiedad a vecinos de San Justo
La entrega, de la que participó el gobernador Maximiliano Pullaro, incluyó 46 títulos correspondientes a viviendas Fonavi y otros 46 del programa provincial Tu Casa, Tuya. Según datos oficiales, la actual gestión provincial ya entregó más de 4.000 escrituras en Santa Fe.
Con esta nueva instancia, la Provincia superó las 4.000 escrituras entregadas desde el inicio de la actual gestión, según informaron fuentes oficiales.
Del total de documentos otorgados en San Justo, los correspondientes al programa Fonavi alcanzaron a vecinos de los barrios San José Obrero, Tigre, Reyes y Levequi. En tanto, las otras 46 escrituras forman parte de una iniciativa destinada a facilitar la regularización de inmuebles y brindar seguridad jurídica a las familias que habitan esas viviendas.
El acto fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien destacó la importancia de contar con la documentación que acredita la titularidad de una propiedad. La escritura permite formalizar el derecho sobre el inmueble y facilita su transmisión a las siguientes generaciones.
Durante la actividad, también se puso en valor el cumplimiento de las cuotas por parte de los adjudicatarios, un aspecto que contribuye a recuperar recursos para financiar nuevas soluciones habitacionales.
Avances en la regularización dominial
En San Justo, el proceso de regularización se desarrolla a partir de un convenio entre el Gobierno provincial y el Municipio, con el objetivo de dar continuidad a trámites iniciados anteriormente que habían quedado pendientes.
A través del programa Tu Casa, Tuya, el relevamiento inicial identificó a más de 600 familias de la ciudad que todavía no cuentan con la escritura de sus viviendas. Para una primera etapa, se priorizaron 242 casos, entre ellos los de familias que disponían de boletos de compraventa o adjudicaciones y aquellos inmuebles que ya tenían subdivisiones o mensuras en trámite.
De acuerdo con la información oficial, hasta el momento se firmaron 64 escrituras en el marco de este proceso. De ese total, 46 fueron entregadas durante la jornada y las 18 restantes se otorgarán en una próxima instancia.
Además, se trabaja en la regularización de otros 119 inmuebles, con tareas de mensura y subdivisión que comprenden 32 manzanas.
Obras y servicios en la ciudad
Durante el encuentro también se mencionaron distintas intervenciones que se desarrollan en San Justo, entre ellas obras de cloacas, viviendas, la estación de ómnibus y trabajos vinculados con la ruta provincial 2.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la coordinación entre los equipos provinciales y municipales para avanzar con estas iniciativas. Por su parte, el intendente Nicolás Cuesta señaló que, para algunas familias, la escritura representa el primer título de propiedad formal de su historia familiar.
También participaron el senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla; la subsecretaria de Desarrollo del Hábitat, Andrea Zorzon; y el director provincial de Intervención del Hábitat, Ramses Medina.
Anunciaron aportes para La Criolla
Previamente, el gobernador visitó la localidad de La Criolla, donde anunció un aporte provincial destinado a que la biblioteca Luis Landriscina pueda contar con un edificio propio.
Durante la visita, también informó sobre la instalación de un cajero automático en la localidad, una medida orientada a ampliar el acceso a servicios financieros para los habitantes de la comunidad.