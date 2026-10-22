Departamento Las Colonias

Santo Domingo celebró sus 135 años con música, reconocimientos y una gran convocatoria

La comunidad se reunió el sábado 17 de octubre en el Centro Cultural, Recreativo y Deportivo Unión para conmemorar un nuevo aniversario de la localidad. La celebración incluyó reconocimientos a instituciones, la elección de la embajadora local, espectáculos musicales y propuestas para todas las edades.