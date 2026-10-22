Santo Domingo celebró el 135° aniversario de su fundación con una fiesta que reunió a vecinos de todas las edades en una noche marcada por la música, la historia y el encuentro comunitario. Los festejos se desarrollaron el sábado 17 de octubre en las instalaciones del Centro Cultural, Recreativo y Deportivo Unión, con entrada gratuita y una amplia participación de público.
Santo Domingo celebró sus 135 años con música, reconocimientos y una gran convocatoria
La comunidad se reunió el sábado 17 de octubre en el Centro Cultural, Recreativo y Deportivo Unión para conmemorar un nuevo aniversario de la localidad. La celebración incluyó reconocimientos a instituciones, la elección de la embajadora local, espectáculos musicales y propuestas para todas las edades.
La propuesta comenzó durante la tarde con la apertura del Museo “Santo Domingo y Sarita”, que presentó una muestra dedicada a distintos momentos de la historia local. Por la noche, el salón del club ofreció un buffet, música en vivo y pista de baile, mientras que en el patio se instalaron juegos para las infancias, puestos de venta de plantas y espacios de emprendedores.
Reconocimientos a las instituciones de la localidad
Uno de los momentos centrales de la celebración fue la entrega de reconocimientos a las instituciones de Santo Domingo, en reconocimiento a su trayectoria y al aporte que realizan a la vida comunitaria. La presidenta comunal, C.P.N. Patricia Arber, encabezó la entrega, que recibieron representantes de las entidades, ordenadas según su antigüedad.
Fueron distinguidas la Iglesia Católica Santo Domingo de Guzmán; la Escuela Primaria N° 349 “José de San Martín”; el Football Club Juventud Unida; la Iglesia Evangélica del Río de la Plata; el Centro Cultural, Recreativo y Deportivo Unión; la Biblioteca Popular “Domingo Faustino Sarmiento”; el SAMCo Santo Domingo; la Escuela de Educación Secundaria Orientada y Formación Profesional Particular Incorporada N° 2047 “Los Colonizadores”.
El Centro de Jubilados y Pensionados; el Templo Visión de Futuro; el Instituto Superior Particular Incorporado N° 4023 “Los Colonizadores”; el Jardín de Infantes N° 8160 “Rosa de Sraier”; el Centro de Día “El Jacarandá”; el Hogar de Ancianos “8 de Agosto” y el Museo “Santo Domingo y Sarita”.
La iniciativa puso en valor el trabajo sostenido de estas entidades y el compromiso de quienes dedican tiempo y esfuerzo a desarrollar actividades educativas, sociales, culturales, religiosas y deportivas en beneficio de la población.
Luana Mayré Núñez fue elegida embajadora local
La celebración también incluyó la elección de la nueva embajadora de Santo Domingo. Tras la evaluación del jurado, integrado por Fiama Cavallo, Diana Schreiber, María Marta Maitre y Sebastián Marc, fue elegida Luana Mayré Núñez, representante del Jardín de Infantes N° 8160 “Rosa de Sraier”.
El orden de mérito se completó con Trinidad Battú, representante del Football Club Juventud Unida, en el segundo lugar; Nerea Fournel, de la Escuela N° 2047 “Los Colonizadores”, en el tercero; y Nahiara Araceli Trossero, del Centro Cultural, Recreativo y Deportivo Unión, en el cuarto.
La embajadora saliente, Brisa Nagel, participó del acto y entregó la corona a su sucesora. Además, compartió unas palabras sobre su experiencia durante el período de representación. La participación de las candidatas fue otro de los momentos destacados de la noche.
Música y baile para cerrar los festejos
La programación artística comenzó con Gonzalo Villarino, quien presentó un repertorio de rock nacional. Más tarde, Germán Vega y La Onda, Gerardo Farías y Klandestinos subieron al escenario con propuestas de música popular, tropical y cumbia, que animaron al público y dieron paso al baile.
El cierre estuvo a cargo de DJ Emi, con un set musical dirigido especialmente a los más jóvenes. Durante la noche también hubo un reconocimiento especial por el Día de la Madre, con la entrega de souvenirs a las madres presentes.
En el marco del aniversario, la fundación de la Colonia Santo Domingo fue declarada de interés por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, a partir de una propuesta del senador Rubén Pirola. Además, la comunidad recibió salutaciones de la diputada provincial Jimena Senn y del diputado provincial Mariano Cuvertino.
De esta manera, Santo Domingo conmemoró sus 135 años con una celebración que combinó el reconocimiento a sus instituciones, la recuperación de la memoria histórica y una propuesta artística y recreativa para compartir en comunidad.