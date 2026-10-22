Renueva su imagen

Rafaela: completan los últimos trabajos de puesta en valor de la Plaza 25 de Mayo

La intervención contempla la renovación de unos 3.000 metros cuadrados de veredas, mejoras en los accesos, restauración de bancos y luminarias e incorporación de nuevas especies vegetales. Los equipos municipales avanzan con los últimos trabajos en uno de los espacios públicos más representativos de Rafaela.