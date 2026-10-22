La Plaza 25 de Mayo de Rafaela transita la etapa final de su renovación, con trabajos de mantenimiento, pintura, colocación de bancos y mejoras en los espacios verdes. Mientras se completan las últimas intervenciones, el paseo ya es utilizado por familias, niños y vecinos que encuentran allí un lugar de encuentro y recreación.
Rafaela: completan los últimos trabajos de puesta en valor de la Plaza 25 de Mayo
La intervención contempla la renovación de unos 3.000 metros cuadrados de veredas, mejoras en los accesos, restauración de bancos y luminarias e incorporación de nuevas especies vegetales. Los equipos municipales avanzan con los últimos trabajos en uno de los espacios públicos más representativos de Rafaela.
Las tareas están a cargo de los equipos municipales de Obras Públicas y Espacio Verde, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente. Entre los trabajos en ejecución se encuentra la colocación de granza, el acondicionamiento del mobiliario urbano y la incorporación de plantas ornamentales.
Más vegetación y color en los espacios verdes
Uno de los ejes de la intervención es la recuperación del paisaje de la plaza mediante la incorporación de distintas especies vegetales. En los canteros externos, las santolinas, los jazmines, los dietes y otras variedades ornamentales aportan nuevas formas, colores y texturas.
El personal municipal también realiza tareas de riego y mantenimiento para favorecer la adaptación y el crecimiento de las plantas incorporadas durante la renovación.
A estas acciones se suma la colocación de ejemplares de Santa Rita junto a las pérgolas, con el objetivo de que crezcan sobre sus estructuras y aporten vegetación al paseo. En paralelo, continúan los trabajos de conservación de las superficies de césped.
Renovación de veredas y mejoras en la accesibilidad
La intervención integral comprendió la renovación de aproximadamente 3.000 metros cuadrados de veredas, distribuidos entre los senderos internos, las diagonales, las medianas y el sector central de la plaza.
Además, se reconfiguraron los accesos ubicados en las esquinas para facilitar la circulación peatonal y mejorar las condiciones de accesibilidad.
El proyecto también incluyó la restauración de columnas y luminarias, la recuperación de bancos de madera, la construcción de nuevos asientos de mampostería y diferentes trabajos de pintura y puesta en valor del mobiliario y las instalaciones existentes.
Las tareas se desarrollan con mano de obra municipal y contemplan tanto la recuperación de la infraestructura como el mantenimiento de los sectores intervenidos.
Un espacio de encuentro para los vecinos
La Plaza 25 de Mayo es uno de los espacios representativos de Rafaela y forma parte de la vida cotidiana de la comunidad. La renovación apunta a mejorar sus condiciones de uso y preservar un ámbito destinado al esparcimiento, la recreación y el encuentro entre vecinos.
Mientras avanzan los últimos trabajos, la presencia de familias y niños que utilizan sus instalaciones refleja la actividad que mantiene el paseo durante esta etapa.
Con la finalización de las tareas pendientes, la intervención busca consolidar las mejoras en veredas, mobiliario, iluminación y vegetación, y acompañar el uso cotidiano de uno de los espacios públicos tradicionales de la ciudad.