En menos de cinco minutos, repasá la información clave para organizar tu jornada: el pronóstico del tiempo, los cortes de luz previstos por la EPE, el estado de los principales corredores viales, los desvíos del Puente Carretero y las recomendaciones para evitar demoras.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 22 de octubre
La ciudad de Santa Fe comenzó el jueves 22 de octubre con una alerta por tormentas fuertes, interrupciones eléctricas programadas y complicaciones en rutas de la provincia. Qué calles y sectores pueden verse afectados, cómo estará el tiempo y qué conviene revisar antes de salir.
Clima en Santa Fe hoy: alerta por tormentas fuertes
La mañana comenzó con 18,3°C, cielo mayormente nublado y una humedad del 88%, según los datos meteorológicos compartidos para la ciudad. El viento soplaba del este a 15 km/h, la presión atmosférica era de 1008,6 hectopascales y la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa tormentas fuertes durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70% en las primeras horas, que aumentará al 70%-100% por la tarde. La temperatura máxima prevista es de 25°C.
Durante la noche continuarían las tormentas, con probabilidades de lluvia de entre el 40% y el 70% y una temperatura cercana a los 21°C. El viento podría alcanzar velocidades de entre 13 y 22 km/h.
El material meteorológico aportado informa una alerta naranja por tormentas. Como las alertas pueden actualizarse y su nivel depende del área y del horario de vigencia, antes de salir conviene revisar el mapa oficial del SMN.
¿Conviene salir con abrigo? No es imprescindible llevar abrigo pesado por las temperaturas previstas, pero sí conviene tener una prenda liviana y, sobre todo, un piloto o paraguas. Si vas a trabajar o estudiar, contemplá posibles demoras por las precipitaciones y evitá circular por calles anegadas.
El pronóstico extendido anticipa máximas de 25°C para el viernes, 22°C para el sábado y 20°C para el domingo, con mínimas de 18°C, 15°C y 13°C, respectivamente.
Tránsito en Santa Fe hoy: un camión volcado y desvíos en los accesos
El panorama vial requiere atención adicional por las lluvias y los trabajos en distintos corredores. El informe de tránsito de El Litoral, con actualizaciones de la mañana, señala una reducción de calzada en la Ruta Nacional 11 y otra en la autopista Santa Fe-Rosario.
Ruta Nacional 11: camión volcado entre Calchaquí y Margarita
Se informó que un camión volcó sobre la Ruta Nacional 11, entre Calchaquí y Margarita, con circulación por media calzada. Quienes deban viajar por ese tramo necesitan reducir la velocidad, respetar las indicaciones del personal vial y prever demoras.
En el norte provincial, además, las calzadas se encuentran húmedas y resbaladizas por las lluvias y lloviznas. Sobre la Ruta Provincial 1, la crecida del río Paraná obliga a extremar las precauciones por la posible presencia de animales y personas que trasladan ganado cerca de la calzada.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Las obras del nuevo puente mantienen modificaciones en la circulación.
Si viajás hacia Santo Tomé: la mano que conduce a esa ciudad funciona en doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.
Si circulás por Santo Tomé: el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Maciá, Colón y Mitre.
Si necesitás llegar a Santa Fe: está habilitado un desvío hacia la traza norte recientemente construida.
Se recomienda salir con tiempo, prestar atención a la señalización y seguir las indicaciones del personal policial.
Autopista Santa Fe-Rosario y otras rutas
En la autopista Santa Fe-Rosario se informó una reducción de calzada en el kilómetro 18, a la altura de San Lorenzo, en sentido hacia Santa Fe, por tareas de remoción de un camión con avería mecánica.
En la Ruta Nacional A012 continúa el corte total para todo tipo de vehículos entre la Ruta Provincial 25, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9. Hay desvíos en las intersecciones con la RN 34 y la RP 25.
En el puente Rosario-Victoria, sobre la RN 174, el tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas por trabajos en el kilómetro 59,2.
Si vas hacia Paraná o ingresás a Santa Fe desde la costa: consultá el estado de la Ruta Nacional 168 antes de salir. En la información aportada no se confirmó un incidente nuevo en ese corredor para este jueves.
¿Qué pasa con los colectivos?
La Municipalidad de Santa Fe publica los desvíos vigentes en su sitio oficial. La página consultada muestra modificaciones actualizadas al miércoles 21 de octubre, entre ellas cambios de recorrido para las líneas 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 16 y 18 en determinados sectores y horarios.
Como esos datos no constituyen una confirmación de todos los recorridos para el jueves, verificá la línea que necesitás antes de viajar.
Cortes de luz hoy en Santa Fe, Sauce Viejo y Rincón
La Empresa Provincial de la Energía informó interrupciones programadas para este jueves 22 de octubre por trabajos de mantenimiento, reemplazo de postes, conductores y otras tareas.
Santa Fe capital
Los horarios y sectores comunicados son los siguientes:
De 8 a 10: avenida Freyre, Lisandro de la Torre, Juan de Garay y Saavedra; Marcial Candioti, Vittori, Ferré y Torrent; Alberdi, J. P. López, Pedro de Vega y Güemes.
De 8 a 12: Piedrabuena, La Pampa, hermanos Figueroa y Grierson; calle Velocidad y Resistencia, entre la RN 168 y Las Talas.
De 8.30 a 12.30: Zeballos, Vieytes, Estrada y Azopardo.
De 9 a 13: Beruti, Larrea, Crespo y Rosas.
De 10 a 11: Zeballos, Hernandarias, Pasaje Público y Menchaca; avenida Peñaloza, Zeballos, Ayacucho y Pasaje Ingenieros.
De 10 a 12: Marcial Candioti, Ferré, Vittori y Córdoba; Monseñor Rodríguez, Doldán, Tobas y Reutemann.
De 10 a 14: Suipacha, avenida Presidente Illia/Freyre, 4 de Enero y San Jerónimo.
De 10.30 a 12.30: Ruta Provincial 1, Chanaes, Asís y Caburé.
De 11 a 12: Combatientes de Malvinas, Arzeno, Grandoli y Diez de Andino.
De 11 a 13: avenida Blas Parera, Neuquén, Viñas y La Pampa.
De 12 a 13: avenida Facundo Zuviría, French, 4 de Enero y Matheu.
Sauce Viejo y San José del Rincón
En Sauce Viejo se prevé una interrupción de 9 a 12 en la zona de la Ruta Nacional 11, Austria e Irlanda, hasta el río Coronda.
En San José del Rincón, los trabajos anunciados abarcan tres franjas: de 8 a 10, en Timbúes, Santa Rosa, callejón Bañadero y Rodríguez; de 8 a 10, en Vidal, Molinas y Cochet hasta el terraplén este; y de 8 a 11, en la Ruta Provincial 1, Vidal, Palacios y calle 31. Además, de 12 a 14 se prevé una interrupción sobre la RP 1, De la Sombra y Las Moras hasta el terraplén este.
También puede interesarte: alertas y servicios
Por las tormentas previstas, la principal recomendación es seguir las actualizaciones del SMN y de los organismos de seguridad vial. No se incorporan anuncios sobre bancos, escuelas, ANSES, PAMI, impuestos o vacunación porque no se pudo verificar una novedad específica para este jueves que justifique presentarla como información confirmada.
Para quienes se desplazan en colectivo, la consulta de los recorridos municipales puede evitar esperas en paradas que hayan cambiado temporalmente de ubicación o recorrido.
Consultá los desvíos publicados por la Municipalidad: Desvíos de colectivos en Santa Fe Capital.
✅ Antes de salir de casa: el checklist de este jueves
Clima: revisá el estado de la alerta y el pronóstico antes de salir.
Tránsito: comprobá el estado de la RN 11, la autopista Santa Fe-Rosario y los accesos.
Puente Carretero: contemplá los desvíos y sumá tiempo al viaje hacia Santo Tomé.
Cortes de luz: verificá si tu zona está incluida en los trabajos programados.
Agua: consultá ASSA si registrás baja presión o falta de suministro.
ANSES y PAMI: revisá los canales oficiales si tenés un turno o trámite previsto; no se verificaron cambios específicos para hoy.
Qué llevar: piloto o paraguas, teléfono cargado y una prenda liviana.
Qué evitar: calles anegadas, maniobras bruscas, sobrepasos riesgosos y circular rápido sobre calzadas húmedas.
Recomendación del día: salí con tiempo y revisá las novedades antes de emprender un viaje largo. Las condiciones pueden cambiar a lo largo de la mañana.