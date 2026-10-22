En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 22 de octubre

La ciudad de Santa Fe comenzó el jueves 22 de octubre con una alerta por tormentas fuertes, interrupciones eléctricas programadas y complicaciones en rutas de la provincia. Qué calles y sectores pueden verse afectados, cómo estará el tiempo y qué conviene revisar antes de salir.