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En Vivo Jueves 22 de octubre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen del transito Créditos: Guillermo Di SalvatoreImagen del transito Créditos: Guillermo Di Salvatore
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

08:00 / Jue. 22.10.2026

Se desprendió un acoplado

Media calzada en Circunvalación a la altura del puente de la Autopista, yendo hacia el norte

07:00 / Jue. 22.10.2026

Media calzada

En Ruta Nacional 11 entre Calchaquí y Margarita. Hay un camión volcado

06:59 / Jue. 22.10.2026

Agencia Provincial de Seguridad Vial

Las rutas de la región norte de Santa Fe se encuentran con calzadas húmedas y resbaladizas por la presencia de lluvias y lloviznas de variada intensidad.

06:58 / Jue. 22.10.2026

Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé

Por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos, se mantienen modificaciones en el tránsito para ingresar al Puente Carretero.

En Santo Tomé, el tránsito que utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.

En la cabecera santafesina, está habilitado un desvío hacia la traza norte recientemente construida. La mano que circula hacia Santo Tomé funciona con doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.

06:58 / Jue. 22.10.2026

RN A012: corte total por obras viales

Permanece interrumpida la circulación para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 25, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9, debido a trabajos de reparación y mantenimiento vial.

Se implementan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se solicita respetar las indicaciones y prever demoras.

06:58 / Jue. 22.10.2026

RN 174: tránsito alternado en el puente Rosario-Victoria

Por trabajos sobre la calzada en el kilómetro 59,2, el tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas. Las tareas comenzaron el lunes 21 de septiembre y tenían un plazo estimado de un mes y medio.

06:58 / Jue. 22.10.2026

Ruta Provincial 1: precaución por la crecida del río Paraná

La crecida del río Paraná afecta distintos sectores del norte santafesino. En la Ruta Provincial 1, se advierte sobre la presencia de personas que trasladan ganado por el avance del agua, por lo que podrían encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.

06:46 / Jue. 22.10.2026

Reducción de calzada

Autopista Santa Fe - Rosario en el KM 18, altura de San Lorenzo - Sentido a Santa Fe | Por trabajo de remoción de camión con avería mecánica.

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