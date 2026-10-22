Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Se desprendió un acoplado
Media calzada en Circunvalación a la altura del puente de la Autopista, yendo hacia el norte
Media calzada
En Ruta Nacional 11 entre Calchaquí y Margarita. Hay un camión volcado
Agencia Provincial de Seguridad Vial
Las rutas de la región norte de Santa Fe se encuentran con calzadas húmedas y resbaladizas por la presencia de lluvias y lloviznas de variada intensidad.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos, se mantienen modificaciones en el tránsito para ingresar al Puente Carretero.
En Santo Tomé, el tránsito que utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, está habilitado un desvío hacia la traza norte recientemente construida. La mano que circula hacia Santo Tomé funciona con doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.
RN A012: corte total por obras viales
Permanece interrumpida la circulación para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 25, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9, debido a trabajos de reparación y mantenimiento vial.
Se implementan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se solicita respetar las indicaciones y prever demoras.
RN 174: tránsito alternado en el puente Rosario-Victoria
Por trabajos sobre la calzada en el kilómetro 59,2, el tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas. Las tareas comenzaron el lunes 21 de septiembre y tenían un plazo estimado de un mes y medio.
Ruta Provincial 1: precaución por la crecida del río Paraná
La crecida del río Paraná afecta distintos sectores del norte santafesino. En la Ruta Provincial 1, se advierte sobre la presencia de personas que trasladan ganado por el avance del agua, por lo que podrían encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.