Pronóstico

Alerta naranja por tormentas fuertes en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe comenzó la jornada con 18,3°C, cielo mayormente nublado y una humedad del 88%. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas fuertes durante la mañana y la tarde, con una temperatura máxima de 25°C. El tiempo inestable se extenderá hacia la noche.