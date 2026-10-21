La Municipalidad de Santa Fe comenzó a colocar placas acrílicas con números en las dársenas del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM), con el objetivo de reforzar la identificación de los espacios y facilitar el registro del estacionamiento desde la aplicación. La medida responde al desgaste de la pintura utilizada para demarcar los boxes, que en algunos sectores dificulta leer la numeración y completar la operación desde el celular.
La Municipalidad coloca placas para reforzar la numeración de las dársenas del nuevo SEOM
El desgaste de la pintura sobre el pavimento dificultó la identificación de algunos espacios y, en consecuencia, el registro del estacionamiento desde el celular. La prueba comenzó en sectores como calle La Rioja, entre San Luis y Rivadavia, frente a plaza Colón. El municipio también trabaja en una función para sugerir dársenas disponibles según la ubicación del usuario.
Uno de los lugares donde ya se implementa la nueva modalidad es calle La Rioja, entre San Luis y Rivadavia, sobre el cantero junto al cordón de la calle de la plaza Colón. Allí, los números colocados sobre el pavimento permiten complementar la señalización existente y recuperar la referencia visual que necesitan los conductores para activar el estacionamiento.
El problema se relaciona con una de las características centrales del nuevo sistema: cada dársena tiene un número único que el automovilista debe identificar e ingresar en la aplicación para iniciar la estadía. Cuando la pintura se deteriora, esa operación puede convertirse en una dificultad concreta para el usuario.
Raúl Hurani, subsecretario de Tránsito y Movilidad municipal, explicó que “la numeración de las dársenas es un componente esencial del nuevo SEOM, ya que cada espacio de estacionamiento debe contar con una identificación única”. Según detalló, al momento de implementar el sistema se eligió pintar números de gran tamaño en el centro de cada espacio para facilitar su visualización una vez que el conductor descendiera del vehículo.
Sin embargo, la solución no tuvo el mismo rendimiento en todas las superficies. “Si bien esta metodología funcionó correctamente en términos generales, se detectaron algunos sectores donde la pintura sufrió un desgaste acelerado, principalmente por las características y texturas del pavimento”, señaló Hurani.
El funcionario agregó que las superficies de adoquines o aquellas con irregularidades presentan mayores dificultades de adherencia y durabilidad, lo que llevó al municipio a evaluar alternativas para mantener la numeración legible.
Prueban nuevos materiales y duplicarán los números
Frente a esos inconvenientes, el municipio comenzó a probar piezas que incorporan la numeración en el propio material. La intención es contar con una alternativa más resistente en los sectores donde la pintura tradicional se deteriora con mayor rapidez. “Una de ellas consiste en incorporar estampas preconformadas, una tecnología que reemplaza la pintura tradicional por un material resistente, similar a un adhesivo de mayor espesor, que contiene la numeración integrada en su propia composición y se fija a la superficie mediante adhesivos especiales”, explicó Hurani.
La implementación será progresiva y dependerá de los resultados de las pruebas de resistencia y durabilidad. En las dársenas donde la demarcación actual se conserve en buenas condiciones, se mantendrá el sistema existente. En cambio, en los puntos donde se detecten dificultades se evaluará el reemplazo de los números pintados.
Otra de las medidas previstas es duplicar la numeración para que cada espacio pueda identificarse tanto sobre la calzada como en el cordón. De ese modo, se busca ofrecer una referencia adicional a los conductores y facilitar las tareas de control de los inspectores.
“Las primeras pruebas se realizarán con estampas de menor tamaño, inicialmente diseñadas para cordones, que también se colocarán sobre la calzada. Si los resultados son satisfactorios, se evaluará incorporar formatos más grandes para reemplazar la numeración pintada en los sectores que lo requieran”, precisó el subsecretario.
El nuevo SEOM y una función para localizar dársenas disponibles
El refuerzo de la señalización se suma a otra herramienta que la Municipalidad tiene en desarrollo para simplificar el uso del estacionamiento medido: un asistente que permitirá identificar espacios disponibles cerca de la ubicación del teléfono, sin necesidad de ingresar manualmente el número del box.
“A partir de la ubicación aproximada del teléfono y de la información del sistema, la aplicación podrá sugerir los espacios disponibles en las inmediaciones. El usuario podrá confirmar la dársena sugerida o modificarla si no coincide con el lugar donde estacionó”, explicó Hurani. La funcionalidad todavía se encuentra en etapa de pruebas y desarrollo.
El nuevo SEOM entró en vigencia el 6 de abril pasado, bajo un esquema renovado de gestión digital del estacionamiento medido. A diferencia del sistema anterior, la plataforma permite iniciar y finalizar la estadía desde el celular, consultar los movimientos y cargar saldo mediante medios de pago virtuales. También ofrece una alternativa para usuarios ocasionales, que pueden registrar el estacionamiento mediante el código QR de la cartelería vial, sin descargar la aplicación.
El procedimiento habitual requiere localizar el número de cuatro dígitos de la dársena, ingresarlo en la aplicación y presionar la opción para comenzar el estacionamiento. Por eso, mantener la numeración visible es una condición necesaria para que el sistema funcione correctamente en la calle.
“Todas estas acciones forman parte de un proceso de mejora continua del nuevo SEOM, que busca resolver los inconvenientes detectados en la demarcación, reforzar la identificación de los espacios y simplificar la experiencia de los usuarios”, concluyó Hurani.