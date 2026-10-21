Estacionamiento en Santa Fe

La Municipalidad coloca placas para reforzar la numeración de las dársenas del nuevo SEOM

El desgaste de la pintura sobre el pavimento dificultó la identificación de algunos espacios y, en consecuencia, el registro del estacionamiento desde el celular. La prueba comenzó en sectores como calle La Rioja, entre San Luis y Rivadavia, frente a plaza Colón. El municipio también trabaja en una función para sugerir dársenas disponibles según la ubicación del usuario.