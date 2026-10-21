El sábado 24 de octubre, el Centro Cultural Cauces participará por primera vez de la Noche de los Museos en Santa Fe con una propuesta que combinará artes plásticas, música y experiencias para distintas edades. Ubicado en 1º de Mayo 2120, el espacio abrirá sus puertas con más de 25 obras de la artista Romina Hereñú y una demostración en vivo de su proceso creativo.
Más de 25 obras y una artista trabajando en vivo: así será la Noche de los Museos en Cauces
El centro cultural ubicado en Primero de Mayo 2120 abrirá sus puertas de 18 a 24 con actividades para todas las edades, música y una experiencia artística vinculada a la identidad del Litoral.
La iniciativa representa una nueva oportunidad para acercar el arte local al público y sumar un espacio al circuito cultural de la ciudad. “Es una noche reimportante para la ciudad. Yo creo que en el ámbito de la cultura es de lo más importante que sucede en el año”, destacó Priscila Fantini, referente de Cauces.
Un espacio para el arte local
Con casi dos años de trayectoria en Santa Fe, el Centro Cultural Cauces nació a partir de la Fundación Cauces con el objetivo de generar un lugar de encuentro y brindarles a los artistas locales la posibilidad de exhibir sus producciones.
“Teníamos la idea de tener un espacio de encuentro, de cultura, para darle la oportunidad a los artistas locales de poder mostrar lo que hacen, de poder acercarse a un público”, explicó Fantini.
La participación en la Noche de los Museos era una iniciativa que el equipo tenía pendiente y que este año finalmente pudo concretar. Durante la jornada, el espacio funcionará dentro del horario general de la propuesta, de 18 a 24, y también mantendrá abierto su bar y café.
Una muestra de más de 25 obras
Uno de los principales atractivos será Unísona, Correspondencias del Éter, la exposición de Romina Hereñú, que reúne más de 25 obras realizadas con acrílicos y técnicas propias sobre MDF.
La artista explicó que se trata de un proyecto desarrollado durante varios años y que la invitación a participar tiene un significado especial. “Estoy muy agradecida con los chicos por la oportunidad de participar también personalmente por primera vez en el recorrido de la Noche de los Museos”, expresó.
A través de sus piezas, Hereñú explora los vínculos entre la naturaleza humana y el paisaje del Litoral. “Exploro como la mímesis y esa correspondencia evidente que hay entre nuestra naturaleza humana y la naturaleza litoral que nos rodea”, señaló.
La propuesta también incluirá una experiencia en vivo: desde las 18.30, la artista trasladará parte de su taller al centro cultural para mostrar cómo trabaja y compartir con los visitantes el proceso que da origen a sus obras.
Experiencias para grandes y chicos
La exposición no estará destinada únicamente a quienes ya tienen interés en las artes plásticas. La propuesta incorporará dispositivos lúdicos diseñados por Hereñú a partir de sus propias ilustraciones, con actividades pensadas para que niños y adultos puedan experimentar con los conceptos presentes en la muestra.
“Es una invitación también para los que son artistas y no artistas”, sostuvo la creadora, quien destacó la importancia de explorar, experimentar y aprender a través de la práctica.
La iniciativa busca, además, promover una pausa frente al ritmo cotidiano y recuperar la contemplación de la naturaleza y del entorno. “Es un llamado a la urgencia de poder contemplar para contemplarse, de poder parar un poco en toda esta sociedad que va tan rápido”, reflexionó.
Arte, música y un lugar para hacer una pausa
El gestor cultural Maxi Pez destacó que en Cauces conviven distintas expresiones artísticas, como el teatro, las artes plásticas y la música. La participación en la Noche de los Museos también funcionará como cierre de un recorrido de muestras de artistas plásticos que se desarrollaron a lo largo del año.
“Estamos muy emocionados con los últimos preparativos, queremos preparar todo para que quede lo mejor posible y recibir a la gente que recorre la Noche de los Museos”, afirmó.
Además de recorrer la exposición, los visitantes podrán acercarse al bar para tomar una cerveza o un vino y comer empanadas o pizza antes de continuar el circuito por otros espacios culturales de Santa Fe.
Con su primera participación en la Noche de los Museos, Cauces propone una jornada para descubrir artistas locales, conocer nuevas técnicas y acercarse al arte desde la experiencia y el encuentro.