La Noche de los Museos de Santa Fe volverá a convocar a vecinos y turistas con una programación que combina historia, arte, música y patrimonio. El intendente Juan Pablo Poletti y la secretaria de Cultura municipal, Luciana Ceresola, destacaron el crecimiento de la iniciativa y anticiparon algunas de las novedades de esta edición.
De la cárcel de mujeres al Puente Colgante: los nuevos atractivos de la Noche de los Museos
Santa Fe se prepara para una nueva edición del evento cultural. Habrá paseos territoriales, espectáculos, visitas a edificios históricos y espacios que se incorporan por primera vez, además de opciones gastronómicas y actividades para descubrir distintos puntos de la capital provincial.
La propuesta reunirá más de 110 espacios culturales y alrededor de 400 actividades gratuitas. Museos, galerías, edificios históricos y espacios de arte abrirán sus puertas para que el público pueda conocer lugares emblemáticos y descubrir otros menos frecuentados.
“Es una de las noches más convocantes, donde invitamos a los santafesinos y también a los turistas a hacerse eco de lo que es la historia, el patrimonio y la cultura y la riqueza cultural que tiene la ciudad de Santa Fe”, sostuvo Ceresola.
Para organizar las visitas, se diseñaron siete paseos territoriales que abarcan distintos sectores, entre ellos el sur, el bulevar, el este y el noroeste. La información completa se podrá consultar en el apartado Capital Cultural de la página web del municipio y en su aplicación.
La programación contempla 12 tipos de experiencias, con alternativas vinculadas a la literatura, la música, las artes escénicas, la historia documental y la historia religiosa, entre otras. La idea es que cada visitante pueda elegir un recorrido según sus intereses y el tiempo disponible.
Propuestas destacadas
Entre las incorporaciones de este año se encuentran el anfiteatro municipal y la antigua cárcel de mujeres, que se sumará a un recorrido organizado en conjunto con el área provincial y el servicio penitenciario. También se amplía la oferta con nuevos lugares y circuitos que se agregan a los espacios tradicionales, como la Manzana Jesuítica, el templo de la masonería y los museos provinciales.
Poletti resaltó el crecimiento de la iniciativa y el trabajo para sumar alternativas en cada edición. “La Noche de los Museos nos llena de orgullo. Es algo que la ciudad, los vecinos se han empoderado de la misma y que año a año crece”, afirmó.
El intendente también invitó a aprovechar la ocasión para conocer sitios que forman parte del patrimonio local y que muchos vecinos todavía no visitaron. Como ejemplo, mencionó el teatro donde se realizó la presentación, cuya puesta en valor está próxima a finalizar con financiamiento del Gobierno provincial.
Recorrido, desfile y espectáculos
La agenda incluirá actividades especiales en distintos puntos de la ciudad. Uno de los recorridos comenzará a las 18.30 en el Faro de la Costanera y llegará hasta el Puente Colgante, donde está previsto un encendido especial de luces.
A las 19.30 se realizará el desfile cívico-militar en la Plaza 25 de Mayo, una actividad organizada junto al Gobierno provincial. La programación también contempla un espectáculo de flamenco a las 19 en el teatro y una explicación sobre la historia del edificio a las 21.
Para asistir a las propuestas teatrales, debido a la capacidad limitada, será necesario retirar entradas en la boletería del lugar. Según informaron desde la organización, estarán disponibles desde el día previo al evento, en el horario habitual de atención, para las funciones previstas.
Poletti destacó el trabajo conjunto con la Provincia y recordó la experiencia del desfile nocturno del año anterior, que calificó como un acontecimiento muy lindo.
Traslados y gastronomía
Durante la jornada, el sistema de bicicletas públicas funcionará de manera gratuita hasta la medianoche. La medida busca facilitar los traslados entre los diferentes puntos incluidos en la programación.
También habrá dos espacios gastronómicos tipo food park: uno en la Plaza San Martín y otro en la Plaza de las Tres Culturas. Además, bares de la ciudad se sumarán con propuestas especiales y descuentos para quienes participen de la actividad.
La información sobre los locales adheridos estará disponible en la página web municipal. De esta manera, los visitantes podrán organizar pausas para comer durante los recorridos sin alejarse de las zonas donde se desarrollan las actividades.
Una invitación a redescubrir Santa Fe
Otra de las novedades será la iniciativa “Cronistas de la Noche de los Museos”, que invita a los participantes a tomar fotografías durante la experiencia y enviarlas para integrar un compendio digital de imágenes. Las publicaciones incluirán una referencia a quienes hayan realizado cada registro.
La edición anterior reunió a unas 60.000 personas y, para este año, la organización espera superar esa convocatoria. “Sabemos que es una noche, a muchos les queda muy corta la noche para hacer todo lo que quieren hacer”, señaló Ceresola al referirse a la variedad de propuestas disponibles.
El Litoral abre sus archivos
El Litoral participará del evento con una muestra de páginas del diario que retratan Santa Fe durante las primeras décadas del siglo XX. La exposición permitirá conocer cómo era la ciudad a través de sus registros periodísticos.
La propuesta reunirá noticias, avisos publicitarios y fotografías que reflejan distintos aspectos de la vida santafesina, desde la actividad política y económica hasta las costumbres y la cultura de la época. Podrá visitarse el sábado 24 de octubre, de 18 a 23, y ofrecerá un recorrido por el archivo del diario como testimonio de la memoria colectiva.
Qué pasa si llueve
Desde la organización indicaron que, en caso de lluvia, los espacios culturales permanecerán abiertos. Sin embargo, algunas actividades al aire libre podrían suspenderse o reprogramarse, según las condiciones climáticas.
“En caso de que llueva, los espacios van a seguir abiertos, eso no va a haber ningún inconveniente”, explicó la secretaria de Cultura, aunque aclaró que las propuestas al aire libre estarán sujetas a posibles modificaciones.