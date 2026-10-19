Este sábado

De la cárcel de mujeres al Puente Colgante: los nuevos atractivos de la Noche de los Museos

Santa Fe se prepara para una nueva edición del evento cultural. Habrá paseos territoriales, espectáculos, visitas a edificios históricos y espacios que se incorporan por primera vez, además de opciones gastronómicas y actividades para descubrir distintos puntos de la capital provincial.