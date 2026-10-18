En el marco de La Noche de los Museos 2026, el diario El Litoral invita a los santafesinos a recorrer una muestra histórica dedicada a la ciudad a través de sus páginas. Durante las primeras décadas del siglo XX, Santa Fe atravesó profundas transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Las noticias registraron acontecimientos públicos y grandes procesos históricos, pero también escenas de la vida cotidiana: las actividades comerciales, los espectáculos, las celebraciones, las preocupaciones de los vecinos, los debates políticos, los avances urbanos y las formas en que la comunidad se informaba y construía sus propias imágenes sobre el presente.
El Litoral en “La Noche de los Museos”: una ciudad entre noticias, imágenes y memoria
Toda la comunidad está invitada a recorrer el archivo histórico del medio en el marco de La Noche de los Museos 2026.
La muestra, que estará abierta el próximo 24 de octubre de 18 a 23 hs, propone acercarse a ese pasado a partir de una selección de ejemplares, noticias, avisos y fotografías publicadas en El Litoral. Cada página constituye una puerta de entrada a la ciudad de otro tiempo y permite observar qué hechos eran considerados relevantes, qué palabras se utilizaban para narrarlos y cómo se representaban los distintos sectores de la sociedad santafesina. Sus páginas permiten conocer no sólo los acontecimientos de la época, sino también las formas de trabajo periodístico, los recursos gráficos, los modos de circulación de las noticias y la relación del diario con sus lectores.
Una historia hecha de metal y trabajo
El recorrido histórico también recupera la historia de El Litoral en sus primeros años. Desde su aparición, el diario se convirtió en un espacio de información, opinión y debate, acompañando el crecimiento de Santa Fe y dejando testimonio de sus cambios. En ese sentido, en un primer momento del recorrido nos adentraremos en la organización del taller gráfico en los primeros tiempos del diario, un verdadero espacio de esfuerzo colectivo. Allí, participaban redactores, linotipistas, armadores, encargados de los avisos, fotógrafos e impresores. Cada ejemplar de El Litoral requería coordinación, habilidad y mucho tiempo. Antes de que existieran las tecnologías digitales, hacer un diario significaba construirlo literalmente con las manos: letra por letra, línea por línea y página por página.
La muestra de Gustavo Pueyo
La propuesta se completa con la muestra y taller del artista santafesino Gustavo Pueyo, cuyas obras acompañan la jornada de La Noche de los Museos. Formado en diseño y artes visuales en la ciudad de Santa Fe, Pueyo desarrolla principalmente acuarelas en las que retrata escenas y paisajes de la ciudad, del país y de otros lugares, con una mirada sencilla, cercana y reconocible para el público.
Sus trabajos recuperan imágenes de barrios, calles, casas y rincones cotidianos, e invitan al espectador a encontrar en el papel fragmentos de su propia historia y de la memoria urbana santafesina. La presencia de sus obras establece un diálogo con la muestra hemerográfica y con el taller gráfico: mientras las páginas de El Litoral conservan la ciudad escrita, las acuarelas de Pueyo proponen una ciudad mirada, habitada y recordada desde la sensibilidad artística.
Además, desde las 20 hs, el reconocido artista, dará una clase abierta para niños. Juntos y aplicando técnicas variadas intervendrán objetos.
Una invitación a mirar el pasado
Visitar esta muestra es encontrarse con una Santa Fe distinta y, al mismo tiempo, reconocible. Es descubrir cómo se vivía, qué se leía y qué temas ocupaban la conversación pública entre 1918 y 1945. También es comprender que los diarios no son únicamente fuentes de información: son documentos históricos que conservan voces, imágenes, conflictos, expectativas y formas de interpretar el mundo.
Invitamos el sábado 24 de octubre, desde las 18 horas, a todos los santafesinos a acercarse al archivo histórico del diario El Litoral, recorrer sus páginas, participar del taller gráfico y disfrutar de las obras de Gustavo Pueyo en este encuentro con la memoria de la ciudad.