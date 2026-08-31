El Museo de la Mutualidad y la Cooperación, ubicado en Dr. Zavalla 3351 de la ciudad de Santa Fe, prepara una propuesta especial para la próxima Noche de los Museos. El espacio, instalado en el histórico edificio del antiguo Hospital Italiano, ofrecerá actividades culturales y un recorrido por documentos, fotografías, objetos y distintos sectores que permiten reconstruir parte de la historia de la institución y de la comunidad santafesina.
Noche de los Museos en Santa Fe: qué se podrá visitar en el antiguo Hospital Italiano
El histórico espacio de calle Dr. Zavalla 3351 prepara una propuesta especial con recorridos, danzas italianas, comidas típicas, documentos y fotografías, además de los patios de 1889 y una nota de color con mitos y leyendas del lugar.
La Noche de los Museos se realizará de 18 a 00 hs. En ese marco, el museo tendrá su programación particular has las 22 hs., con propuestas pensadas para acercar al público a su patrimonio y a las historias que conserva el edificio.
Una propuesta cultural
En este marco, Analía Verónica Donatucci, museóloga y gestora patrimonial, destacó el valor histórico del lugar y convocó a los santafesinos a conocerlo durante la jornada. “Una carga histórica importante para los santafesinos. Los invitamos a visitarnos”, expresó.
Durante la actividad habrá una presentación de danzas italianas, comidas típicas y la participación de una cantante que realizará el cierre de la propuesta del museo. Los visitantes podrán realizar un recorrido por diferentes sectores del edificio y conocer parte de los elementos que fueron conservados a lo largo de los años.
La jornada tendrá también una característica especial: por primera vez, los patios históricos serán abiertos al público durante esta celebración. “Es la cuarta noche que participamos en la Noche de los Museos, pero la primera que se van a abrir los patios”, señaló.
Objetos que reconstruyen una historia
El edificio conserva distintos objetos que pertenecieron a la época en la que funcionó allí el Hospital Italiano. Parte de este patrimonio llegó a través de donaciones realizadas por personas que estuvieron vinculadas con la institución.
Entre los materiales se encuentran actas, fotografías y objetos que permiten conocer cómo era el funcionamiento del hospital y de la mutual.
La institución fue creada por inmigrantes italianos y tuvo una importante presencia en la región. Según recordó Donatucci, el hospital fue construido en 1889 y pocos años después la mutual ya contaba con una gran cantidad de asociados.
El patrimonio también tiene una dimensión familiar para muchos visitantes. A lo largo del tiempo, algunas personas llegaron al lugar y reconocieron espacios relacionados con sus propias historias. “Han venido familiares que dicen: ‘Ah, acá nació mi hija, nació mi hermano, mis padres estuvieron internados’”, relató la museóloga.
Entre las piezas destacadas se encuentra un acta de 1912 correspondiente a las damas del patronato. El documento registra la actividad de las mujeres que acompañaban a la Comisión Directiva de la institución. “Pusieron todo de sí, incluso cuando estaba este proceso también de financiamiento del hospital”, contó Donatucci.
Las actas permiten conocer cómo aquellas mujeres colaboraban para sostener las necesidades de la institución, en un período en el que el hospital cumplía un papel importante para la comunidad.
Las historias que rodean al lugar
La arquitectura también será uno de los atractivos del recorrido. Los patios construidos en 1889, junto con sus estatuas y otros elementos del edificio, forman parte de un conjunto que refleja el estilo italianizante de la época.
A esto se suman los relatos y leyendas que con el paso del tiempo quedaron asociados al antiguo hospital. Uno de los más conocidos es el supuesto relato de una monja que aparecería bajando por una escalera. “Como todo lugar emblemático y que tiene esta carga energética importante, bueno, nosotros también lo sumamos como nota de color”, explicó Donatucci.
El recorrido nocturno permitirá acercarse a esas historias, aunque el eje de la propuesta estará puesto en el patrimonio y en la reconstrucción histórica del espacio.
La apertura de los patios representa además una novedad para esta edición, ya que se busca que el público pueda conocer sectores que habitualmente permanecen fuera de los circuitos culturales de la ciudad.
Recuperar la memoria
La actividad del museo se vincula además con un trabajo de conservación documental que alcanza a distintas mutuales y cooperativas de la región.
El gestor cultural Juan José Cáceres explicó que el equipo trabaja en la recuperación de documentación histórica que, en algunos casos, se encuentra en condiciones deficientes de conservación. “Lo que estamos haciendo es preservar la documentación que encontramos, que hallamos en las distintas mutuales y cooperativas que vamos visitando”, sostuvo.
El trabajo incluye tareas de limpieza, restauración, conservación y digitalización de documentos históricos. La iniciativa se lleva adelante a través de proyectos presentados ante el INAES y la Confederación Argentina de Mutuales, con un equipo interdisciplinario que incorpora profesionales vinculados con la museología.
Hasta el momento, fueron recorridas ocho instituciones dentro de un proyecto que contempla diez. A su vez, ya se proyectan nuevas intervenciones para los próximos dos años.
El valor cultural
Cáceres remarcó que el trabajo no consiste solamente en conservar papeles antiguos, sino también en descubrir las historias que contienen. “Lo más importante siempre también es la riqueza que tienen los documentos cuando uno los va encontrando”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó el material encontrado en Lehmann, donde aparecieron registros relacionados con enfermeras que participaron como voluntarias durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de esa documentación también se gestionó una muestra.
Para el gestor cultural, estos archivos pueden convertirse en una herramienta para comprender el pasado y generar nuevas propuestas culturales. “Muchas veces vemos un libro y no nos damos cuenta toda la historia que podemos encontrar ahí”, sostuvo.
En ese sentido, destacó la posibilidad de construir nuevos relatos a partir de las actas y documentos conservados: “Se puede generar historia desde ahí y cómo construir sentido a partir de lo que uno va encontrando en las actas”.
La Noche de los Museos será una oportunidad para conocer parte de ese patrimonio. En el caso del Museo de la Mutualidad y la Cooperación, la propuesta se desarrollará de 18 a 22, con actividades destinadas a acercar a los visitantes a la historia, la arquitectura y las memorias que todavía permanecen en el antiguo Hospital Italiano.