El 24 de octubre

Noche de los Museos en Santa Fe: qué se podrá visitar en el antiguo Hospital Italiano

El histórico espacio de calle Dr. Zavalla 3351 prepara una propuesta especial con recorridos, danzas italianas, comidas típicas, documentos y fotografías, además de los patios de 1889 y una nota de color con mitos y leyendas del lugar.