Santa Fe ciudad

El Instituto Santafesino de Danzas Hugo Ifrán se incorporó al Paseo de Postas Folklóricas

La concejala Silvina Cian inauguró este lunes una nueva estación del Paseo de Postas Folklóricas de la Ciudad, una iniciativa que busca reconocer a instituciones, espacios y protagonistas que forman parte del patrimonio cultural santafesino y mantienen viva la identidad folklórica de Santa Fe.