En esta oportunidad, la nueva posta quedó emplazada en la sede del Instituto Santafesino de Danzas Hugo Ifrán, sobre avenida Facundo Zuviría 4833, en homenaje a la trayectoria de la institución y de su fundador, Alcides Hugo Ifrán. Referente de la cultura local, dedicó su vida a la formación de generaciones de bailarines y al fortalecimiento de la identidad folklórica santafesina en un espacio que este año celebra 60 años de historia.
El Instituto Santafesino de Danzas Hugo Ifrán se incorporó al Paseo de Postas Folklóricas
La concejala Silvina Cian inauguró este lunes una nueva estación del Paseo de Postas Folklóricas de la Ciudad, una iniciativa que busca reconocer a instituciones, espacios y protagonistas que forman parte del patrimonio cultural santafesino y mantienen viva la identidad folklórica de Santa Fe.
Fundado en 1966 por el profesor Alcides Hugo Ifrán, el Instituto Santafesino de Danzas se consolidó como una de las instituciones culturales más emblemáticas de Santa Fe. A lo largo de seis décadas formó a miles de alumnos y alumnas, amplió su propuesta artística con distintas disciplinas y se convirtió en un semillero de músicos, bailarines y docentes que llevaron la cultura argentina a escenarios regionales, nacionales e internacionales.
Además de su tarea formativa, la institución resguarda un importante patrimonio cultural. En su sede funcionan una biblioteca especializada en folklore, música y tradiciones populares y el Museo Universal del Traje, único en Latinoamérica y uno de los pocos de su tipo en el mundo, con una destacada colección de trajes típicos y folklóricos de distintas culturas.
Identidad cultural
Durante el acto, la concejala Silvina Cian destacó el profundo vínculo que el Instituto mantiene con la identidad de la ciudad. “Queremos revalorizar y destacar la trayectoria del Instituto Santafesino de Danzas, creado por el querido Alcides Hugo Ifrán, quien durante 60 años formó generaciones en nuestras danzas, en la identidad y en el sentido de pertenencia. Su legado continúa hoy a través de Ariel y de toda la comunidad que sostiene este enorme trabajo cultural”, expresó.
La concejala, quien impulsó este proyecto junto con sus pares Cecilia Battistutti y Carolina Capovilla, también remarcó el valor simbólico de incorporar el espacio al circuito. “Esta posta está ubicada sobre una avenida tan transitada como Facundo Zuviría para que todos puedan descubrir esta historia. Los vecinos recuerdan a Hugo Ifrán con muchísimo cariño porque marcó la vida de muchas personas. Queremos que cada santafesino se sienta orgulloso de todo lo que Santa Fe aportó al folklore nacional”, afirmó.
Patrimonio santafesino
Por su parte, Ariel Ifrán agradeció el reconocimiento y destacó el valor de la iniciativa para visibilizar el trabajo de quienes sostienen la cultura santafesina. “Es un verdadero homenaje con todas las letras. Estas propuestas sirven para dar a conocer y visibilizar el enorme trabajo cultural que tenemos en Santa Fe, que es mucho y de muy buena calidad”, sostuvo.
La secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard, celebró la iniciativa y destacó el potencial del circuito como atractivo turístico y cultural. “Desde el primer día acompañamos este proyecto porque refleja nuestra identidad y suma un nuevo recorrido para descubrir la ciudad. Desde el Gobierno provincial trabajamos para difundir estas postas e invitar a visitantes de todo el país a conocer este patrimonio cultural”, afirmó.
En tanto, el subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Santa Fe, Javier Dellamónica, resaltó que el Paseo permite descubrir la ciudad desde otra mirada. “Es una invitación a recorrer cada barrio y cada rincón de Santa Fe a través de quienes construyeron nuestra identidad. Felicito a todos los que hacen posible esta iniciativa y mantienen viva la tradición folklórica”, expresó.
10 estaciones
El Paseo de Postas Folklóricas propone un recorrido por lugares e instituciones emblemáticas vinculadas al folklore santafesino. A través de este circuito, se busca preservar la memoria cultural, visibilizar el trabajo de quienes sostienen estas expresiones artísticas y acercar ese legado a las nuevas generaciones.
La incorporación del Instituto Santafesino de Danzas Hugo Ifrán corresponde a la segunda estación inaugurada del Paseo. La primera fue el mural dedicado a Mario Millán Medina, ubicado en la vivienda donde el reconocido compositor y músico correntino residió durante más de 50 años, en la esquina de República de Siria y Gorostiaga.
El circuito contempla un total de diez postas distribuidas en distintos puntos de la ciudad. Además del Instituto Santafesino de Danzas y del mural de Mario Millán Medina, incluye la casa de Horacio Guaraní en Alto Verde; la muestra patrimonial dedicada a Ariel Ramírez en la planta alta de la Estación Belgrano; la tradicional Heladería y Cafetería Necochea, lugar de encuentro de Miguel Ángel Morelli; el Panteón de SADAIC del Cementerio Municipal, donde descansan los restos de Fernando Portal, fundador de Los Cantores de Quilla Huasi; el Fortín Tradicionalista Brigadier López; la Plaza del Folklore, escenario del histórico Festival Folklórico de Guadalupe; el Quincho de Chiquito; y la casa del artista Juan Arancio.
Cada una de las estaciones cuenta con un código QR que permite acceder a información sobre el sitio homenajeado, fotografías, videos y una audioguía para personas ciegas o con baja visión. De esta manera, el circuito incorpora herramientas de accesibilidad y contenidos digitales que enriquecen la experiencia de vecinos y visitantes.
Trabajo colectivo
Desde sus inicios, esta ordenanza del Concejo Municipal fue construida con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo de la Provincia, la Subsecretaría de Turismo de la ciudad de Santa Fe, las secretarías de Cultura de la Provincia y del Municipio, la Subgerencia de Innovación Comunitaria y Transformación Digital, además de instituciones, referentes culturales y actores vinculados a cada una de las postas.