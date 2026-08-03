En el marco de las actividades por los 300 años de San José de la Esquina, este miércoles se realizará la presentación oficial de la revista "Guardia de la Esquina: 300 años de historia", una publicación que reúne investigaciones y documentos sobre el pasado, la identidad y el patrimonio cultural de ese distrito del sur santafesino.
San José de la Esquina presentará una revista cultural por el Tricentenario
Se trata de una propuesta editorial que busca rescatar, preservar y difundir el legado histórico deesa localidad del departamento Caseros. El acto contará con la presencia autoridades locales yrepresentantes de instituciones.
El acto se llevará a cabo este miércoles 5 de agosto, a las 18, en la Biblioteca Popular "Domingo Faustino Sarmiento", ubicada en M. Castellanos 775, y contará con la participación de autoridades, representantes de instituciones locales, historiadores y vecinos interesados en conocer esta nueva publicación.
La revista constituye un trabajo de recopilación e investigación que reúne documentos, testimonios y aportes históricos para reconstruir el recorrido de la ciudad; desde sus orígenes hasta la actualidad. A través de sus páginas, propone un recorrido por los principales hitos que marcaron la evolución institucional, social y cultural de San José de la Esquina durante estos tres siglos de vida.
Desde el Municipio señalaron que la iniciativa apunta a convertirse en un material de consulta permanente y en un aporte a la construcción de la memoria colectiva. Asimismo, invitaron a toda la comunidad a participar de este encuentro.
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