Recorrido cultural

Una linotipo de 1922 y fotos históricas: la propuesta de El Litoral para la Noche de los Museos

La propuesta incluirá documentos de distintas épocas, una antigua máquina de impresión y una selección fotográfica del reportero gráfico Danilo Birri, con testimonios sobre el vínculo entre el medio y la comunidad santafesina.