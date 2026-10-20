El próximo sábado 24 de octubre, de 18 a 23, el diario El Litoral participará de una nueva edición de la Noche de los Museos en Santa Fe. La actividad se realizará en Elizabeth Guillamón de Agnellini 2670 e incluirá un recorrido por el archivo histórico, una linotipo de 1922 y una selección de imágenes del reconocido reportero gráfico Danilo Birri.
Una linotipo de 1922 y fotos históricas: la propuesta de El Litoral para la Noche de los Museos
La propuesta incluirá documentos de distintas épocas, una antigua máquina de impresión y una selección fotográfica del reportero gráfico Danilo Birri, con testimonios sobre el vínculo entre el medio y la comunidad santafesina.
La propuesta permitirá conocer documentos y materiales que dan cuenta de la evolución de Santa Fe a través de los registros periodísticos. Mariano Rinaldi, historiador y encargado del archivo del diario resumió ese vínculo con una frase: “La historia de El Litoral es la historia de Santa Fe también”.
El recorrido abarcará acontecimientos y transformaciones sociales desde la fundación del medio, en 1918, hasta la actualidad. El objetivo es mostrar cómo las noticias reflejaron tanto los grandes sucesos nacionales e internacionales como las experiencias cotidianas de los santafesinos.
“Los protagonistas son los sectores sociales, los diversos sectores sociales, las diversas comunidades, los diversos ciudadanos que tuvieron un rol protagónico en la transformación de la ciudad”, explicó Rinaldi.
La final del primer Mundial
Entre los materiales seleccionados se encuentra una fotografía de la peatonal San Martín durante la final de la Copa Mundial de 1930. La escena muestra a vecinos reunidos frente a las pizarras del diario para seguir las novedades del partido, en una época en la que la televisión aún no se había incorporado a la vida cotidiana.
La transmisión llegó a través de LT9 y permitió que los santafesinos siguieran el encuentro. Para Rinaldi, la imagen reúne varios aspectos de aquella época: “Sintetiza el rol del diario, el crecimiento de la ciudad, el de sus ciudadanos y un evento deportivo de ese calibre”.
El material forma parte de un recorrido que conecta episodios locales con procesos de mayor alcance. Según el historiador, el hilo conductor son “historias cotidianas, historias muy singulares” vinculadas con cambios que atravesaron al país y al mundo.
Una linotipo de 1922 y el trabajo de impresión
La visita comenzará en el hall de ingreso de El Litoral, donde se encuentra una linotipo de 1922. Allí se explicará cómo se elaboraban las noticias cuando la impresión requería el uso de plomo y la labor conjunta de periodistas y trabajadores del taller gráfico.
Rinaldi también destacó la relevancia que tuvo la edición impresa durante las primeras décadas del siglo XX. Según indicó, en ese período casi la mitad de la población leía el diario, que se caracterizaba por ser vespertino y llegaba a sus lectores por la tarde, después de la siesta santafesina.
La iniciativa busca recuperar ese vínculo histórico con el público y mostrar cómo cambiaron las formas de informarse, desde las páginas impresas hasta las plataformas digitales.
Fotografías de la hemeroteca
La última parte del recorrido tendrá como protagonista a Danilo Birri, reportero gráfico que trabajó en el diario y desarrolló una trayectoria reconocida en Santa Fe y el país. Su labor recibió premios internacionales y dejó un importante registro visual de distintos acontecimientos.
Durante la jornada se compartirá una selección curada de sus fotografías, que permitirá conocer parte de su trabajo y su mirada sobre la realidad.
Rinaldi explicó que la elección de los materiales buscó reunir ejemplos capaces de representar la función del diario y los cambios de la sociedad. “La brújula fue eso: lograr buenas noticias que sinteticen el rol del diario, la emergencia de nuevos sectores sociales y las transformaciones mundiales y nacionales”, señaló.
Santa Fe, pintada en acuarelas
La propuesta se completa con la muestra y taller del artista santafesino Gustavo Pueyo, cuyas obras acompañan la jornada de La Noche de los Museos. Formado en diseño y artes visuales en la ciudad de Santa Fe, Pueyo desarrolla principalmente acuarelas en las que retrata escenas y paisajes de la ciudad, del país y de otros lugares, con una mirada sencilla, cercana y reconocible para el público.
Sus trabajos recuperan imágenes de barrios, calles, casas y rincones cotidianos, e invitan al espectador a encontrar en el papel fragmentos de su propia historia y de la memoria urbana santafesina. La presencia de sus obras establece un diálogo con la muestra hemerográfica y con el taller gráfico: mientras las páginas de El Litoral conservan la ciudad escrita, las acuarelas de Pueyo proponen una ciudad mirada, habitada y recordada desde la sensibilidad artística.
Además, desde las 20 hs, el reconocido artista, dará una clase abierta para niños. Juntos y aplicando técnicas variadas intervendrán objetos.