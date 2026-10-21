A veces, “hasta los ángeles” necesitan de la ayuda terrenal. En el barrio El Bañado, donde comienza la Ruta 1, camino hacia la ciudad de Rincón, sobre la margen izquierda hay un gran terraplén. En ese distrito costero -zona Colastiné- existe una pequeña capilla que nació hace 32 años, y que se llama capilla “Santos Ángeles Custodios”.
La curiosa historia de la capilla que "quedó chica", y sus fieles recaudan fondos para poder agrandarla
Se trata de la Capilla de los Santos Ángeles Custodios, en El Bañado, camino a la ciudad de Rincón. El conocido Padre Axel Arguinchona dio detalles de cómo se está trabajando en esta campaña.
Es un barrio de escasos recursos económicos y con carencias sociales: “Pero pese a todo y gracias a Dios la comunidad está creciendo, se cohesionó y esta obra que encaramos es maravillosa. Justamente porque hay más habitantes, tenemos más feligreses. Y ahora necesitamos ampliar los espacios”.
Quien comentó los alcances de esta iniciativa solidaria que encuentra su base en la fe cristiana fue el padre Axel Arghinchona, referente religioso de Colastiné, sector de esta capital, en diálogo con CyD Litoral.
La capillita tiene un salón, que como se dijo quedó chico: la idea es ampliarlo el doble. Se va a encarar un primer piso y también está previsto cambiar los baños de lugar para que la cocina también tenga más espacio. “Es que ahí tenemos copa de leche, pues le damos de damos comida a chicos y adultos”, agregó el referente.
“Tenemos muchos chicos en catequesis, y también contamos con Cáritas. El barrio no es enorme, pero hay muchísimas familias. Es un sector con crecimiento demográfico. Así que es un continuo ir y venir de personas”, explicó Arguinchona cómo es la dinámica del distrito.
“La misión de la Iglesia es que las personas se salven, es lo primero. Pero como nos enseña también la Iglesia, no hay evangelización completa sin la promoción humana; por eso estamos desarrollando talleres para la capacitación de los vecinos que vienen: por eso falta espacio, y estamos trabando de agrandar el templo”, adujo luego.
Cómo colaborar
“Lo primero que siempre pedimos son oraciones. Y que las personas vayan a conocer el lugar. Les aseguro que se van a enamorar de la capilla”, aseguró el religioso. Luego contó que para juntar los fondos dinerarios para las obras de ampliación, hay un bono contribución de 20 mil pesos, con nueve premios, que son a su vez donaciones de particulares.
El padre Axel dijo que no se le pidió apoyo a las áreas gubernamentales: “Esto nació de la necesidad de toda la comunidad, y Dios quiera que son con el sólo esfuerzo de la gente, que está muy comprometida, podamos alcanzar este objetivo. De todos modos, todas la ayudas que cualquier particular pueda hacer, las puertas aquí siempre están abiertas”, cerró.
Contacto
Para los vecinos que quieran colaborar con esta campaña comprando un bono contribución:
-Alias: parroquiabelen
-Cuenta: 014357404
-CBU: 4260010100100143574045
-Titular: Arzobispado de Santa Fe
Una vez realizada la transferencia, se debe enviar el comprobante para recibir el bono con el número asignado y participar de los sorteos al celular: 342 -408 2397.