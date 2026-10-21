#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Ciudad de Santa Fe

La curiosa historia de la capilla que "quedó chica", y sus fieles recaudan fondos para poder agrandarla

Se trata de la Capilla de los Santos Ángeles Custodios, en El Bañado, camino a la ciudad de Rincón. El conocido Padre Axel Arguinchona dio detalles de cómo se está trabajando en esta campaña.

El padre Axel Arguinchona en diálogo con El Litoral.El padre Axel Arguinchona en diálogo con El Litoral.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

A veces, “hasta los ángeles” necesitan de la ayuda terrenal. En el barrio El Bañado, donde comienza la Ruta 1, camino hacia la ciudad de Rincón, sobre la margen izquierda hay un gran terraplén. En ese distrito costero -zona Colastiné- existe una pequeña capilla que nació hace 32 años, y que se llama capilla “Santos Ángeles Custodios”.

Es un barrio de escasos recursos económicos y con carencias sociales: “Pero pese a todo y gracias a Dios la comunidad está creciendo, se cohesionó y esta obra que encaramos es maravillosa. Justamente porque hay más habitantes, tenemos más feligreses. Y ahora necesitamos ampliar los espacios”.

Mirá tambiénLas imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Jerónimo irán de un estacionamiento a una plaza

Quien comentó los alcances de esta iniciativa solidaria que encuentra su base en la fe cristiana fue el padre Axel Arghinchona, referente religioso de Colastiné, sector de esta capital, en diálogo con CyD Litoral.

Imagen mejorada con Inteligencia Artificial. El LitoralImagen mejorada con Inteligencia Artificial. El Litoral

La capillita tiene un salón, que como se dijo quedó chico: la idea es ampliarlo el doble. Se va a encarar un primer piso y también está previsto cambiar los baños de lugar para que la cocina también tenga más espacio. “Es que ahí tenemos copa de leche, pues le damos de damos comida a chicos y adultos”, agregó el referente.

“Tenemos muchos chicos en catequesis, y también contamos con Cáritas. El barrio no es enorme, pero hay muchísimas familias. Es un sector con crecimiento demográfico. Así que es un continuo ir y venir de personas”, explicó Arguinchona cómo es la dinámica del distrito.

“La misión de la Iglesia es que las personas se salven, es lo primero. Pero como nos enseña también la Iglesia, no hay evangelización completa sin la promoción humana; por eso estamos desarrollando talleres para la capacitación de los vecinos que vienen: por eso falta espacio, y estamos trabando de agrandar el templo”, adujo luego.

Cómo colaborar

“Lo primero que siempre pedimos son oraciones. Y que las personas vayan a conocer el lugar. Les aseguro que se van a enamorar de la capilla”, aseguró el religioso. Luego contó que para juntar los fondos dinerarios para las obras de ampliación, hay un bono contribución de 20 mil pesos, con nueve premios, que son a su vez donaciones de particulares.

El padre Axel Arguinchona, muy conocido en la ciudad de Santa Fe. ArchivoEl padre Axel Arguinchona, muy conocido en la ciudad de Santa Fe. Archivo

El padre Axel dijo que no se le pidió apoyo a las áreas gubernamentales: “Esto nació de la necesidad de toda la comunidad, y Dios quiera que son con el sólo esfuerzo de la gente, que está muy comprometida, podamos alcanzar este objetivo. De todos modos, todas la ayudas que cualquier particular pueda hacer, las puertas aquí siempre están abiertas”, cerró.

Contacto

Para los vecinos que quieran colaborar con esta campaña comprando un bono contribución:

Mirá tambiénHistórico: el viernes se presentará la primera serenata folklórica de la Virgen de Guadalupe

-Alias: parroquiabelen

-Cuenta: 014357404

-CBU: 4260010100100143574045

-Titular: Arzobispado de Santa Fe

Una vez realizada la transferencia, se debe enviar el comprobante para recibir el bono con el número asignado y participar de los sorteos al celular: 342 -408 2397.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Santa Fe
Religión
San José del Rincón
Edición Impresa

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro