Ciudad de Santa Fe

La curiosa historia de la capilla que "quedó chica", y sus fieles recaudan fondos para poder agrandarla

Se trata de la Capilla de los Santos Ángeles Custodios, en El Bañado, camino a la ciudad de Rincón. El conocido Padre Axel Arguinchona dio detalles de cómo se está trabajando en esta campaña.