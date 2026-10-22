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Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Sauce Viejo y Rincón

El ente provincial comunicó las interrupciones del servicio eléctrico programadas para el 22 de octubre.

La EPE comunicó trabajos programadosLa EPE comunicó trabajos programados
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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este jueves habrá cortes programados en Santa Fe, Sauce Viejo y San José del Rincón.

Interrupciones programadas

Santa Fe

08:00 - 10:00 Av. Freyre, Lisandro de la Torre, Juan de Garay y Saavedra

08:00 - 10:00 Marcial Candioti, Vittori, Ferré y Torrent

08:00 - 10:00 Alberdi, J.P. López, Pedro de Vega y Güemes

08:00 - 12:00 Piedrabuena, La Pampa, Hnos. Figueroa y Grierson

08:00 - 12:00 Por calle Velocidad y Resistencia entre Ruta Nac. N 168 y Las Tala

08:30 - 12:30 Zeballos, Vieytes, Estrada y Azopardo

09:00 - 13:00 Beruti, Larrea, Crespo y Rosas

10:00 - 11:00 Zeballos, Hernandarias, Pasaje Público y Menchaca

10:00 - 11:00 Av. Peñaloza, Zeballos, Ayacucho y Pasaje Ingenieros

10:00 - 12:00 Marcial Candioti, Ferré, Vittori y Córdoba

10:00 - 12:00 Monseñor Rodríguez, Doldán, Tobas y Reutemann

10:00 - 14:00 Suipacha, I. Freyre, 4 de Enero y San Jerónimo

10:30 - 12:30 Ruta Prov. N1, Chanaes, Asís y Caburé

11:00 - 12:00 Combatientes de Malvinas, Arzeno, Grandoli y Diez de Andino

11:00 - 13:00 Av. Blas Parera, Neuquén, Viñas y La Pampa

12:00 - 13:00 Av. F. Zuviría, French, 4 de Enero y Matheu

Sauce Viejo

09:00 - 12:00 Ruta Nac. N11, Austria, Irlanda hasta río Coronda

San José del Rincón

08:00 - 10:00 Timbúes, Santa Rosa, Callejón Bañadero y Rodríguez

08:00 - 10:00 Vidal, Molinas, Cochet hasta terraplén Este

08:00 - 11:00 Ruta Prov. N1, Vidal, Palacios y calle 31

12:00 - 14:00 Ruta Prov. N1, De La Sombra, Las Moras hasta terraplén Este

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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