Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este jueves habrá cortes programados en Santa Fe, Sauce Viejo y San José del Rincón.
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Sauce Viejo y Rincón
El ente provincial comunicó las interrupciones del servicio eléctrico programadas para el 22 de octubre.
Interrupciones programadas
Santa Fe
08:00 - 10:00 Av. Freyre, Lisandro de la Torre, Juan de Garay y Saavedra
08:00 - 10:00 Marcial Candioti, Vittori, Ferré y Torrent
08:00 - 10:00 Alberdi, J.P. López, Pedro de Vega y Güemes
08:00 - 12:00 Piedrabuena, La Pampa, Hnos. Figueroa y Grierson
08:00 - 12:00 Por calle Velocidad y Resistencia entre Ruta Nac. N 168 y Las Tala
08:30 - 12:30 Zeballos, Vieytes, Estrada y Azopardo
09:00 - 13:00 Beruti, Larrea, Crespo y Rosas
10:00 - 11:00 Zeballos, Hernandarias, Pasaje Público y Menchaca
10:00 - 11:00 Av. Peñaloza, Zeballos, Ayacucho y Pasaje Ingenieros
10:00 - 12:00 Marcial Candioti, Ferré, Vittori y Córdoba
10:00 - 12:00 Monseñor Rodríguez, Doldán, Tobas y Reutemann
10:00 - 14:00 Suipacha, I. Freyre, 4 de Enero y San Jerónimo
10:30 - 12:30 Ruta Prov. N1, Chanaes, Asís y Caburé
11:00 - 12:00 Combatientes de Malvinas, Arzeno, Grandoli y Diez de Andino
11:00 - 13:00 Av. Blas Parera, Neuquén, Viñas y La Pampa
12:00 - 13:00 Av. F. Zuviría, French, 4 de Enero y Matheu
Sauce Viejo
09:00 - 12:00 Ruta Nac. N11, Austria, Irlanda hasta río Coronda
San José del Rincón
08:00 - 10:00 Timbúes, Santa Rosa, Callejón Bañadero y Rodríguez
08:00 - 10:00 Vidal, Molinas, Cochet hasta terraplén Este
08:00 - 11:00 Ruta Prov. N1, Vidal, Palacios y calle 31
12:00 - 14:00 Ruta Prov. N1, De La Sombra, Las Moras hasta terraplén Este
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.