El Complejo Museológico de Ramona recibió una distinción oficial del Gobierno de Santa Fe, que lo declaró Bien de Interés Histórico, Arquitectónico y Cultural mediante el Decreto Nº 2145/2026, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Susana Rueda.
El Complejo Museológico de Ramona fue declarado Bien de Interés Histórico, Arquitectónico y Cultural
Mediante el Decreto Nº 2145/2026, la Provincia declaró al Complejo Museológico de Ramona Bien de Interés Histórico, Arquitectónico y Cultural. El reconocimiento destaca su importancia en la historia local y su aporte a la preservación de la memoria y las tradiciones de la comunidad.
El reconocimiento pone en valor la relevancia histórica, arquitectónica y social de este inmueble, vinculado con los orígenes y el desarrollo de la localidad. El edificio fue residencia familiar de Alfonso Lefevre, administrador de estas tierras y apoderado de Ernesto Tornquist, fundador de Ramona.
Además de su función residencial, la propiedad albergó la sede administrativa de la primera Comisión de Fomento. En 1994, con motivo del centenario de la fundación del pueblo, fue transformada en museo para preservar y difundir el legado material e inmaterial de sus primeros pobladores.
Un patrimonio ligado a la identidad local
Entre los fundamentos de la declaración provincial se destacan los valores históricos, arquitectónicos, culturales, sociales, simbólicos y paisajísticos del inmueble, así como su estrecha relación con el proceso de poblamiento y desarrollo urbano y rural de Ramona.
El Complejo Museológico constituye un testimonio de la identidad local, la memoria colectiva y las tradiciones que forman parte de la historia de la comunidad. Su preservación permite mantener vivo el vínculo entre las generaciones actuales y los primeros habitantes que contribuyeron a construir la localidad.
La distinción también se relaciona con las iniciativas destinadas a fortalecer el perfil turístico de Ramona. En ese marco, el trabajo de Turismo Rural Ramona busca promover propuestas vinculadas con la naturaleza, la actividad productiva regional y el patrimonio cultural, con especial atención a los visitantes que eligen destinos de cercanía.
Una referencia para el turismo rural
A lo largo de los años, Ramona fue consolidando una propuesta turística que combina historia, producción y vida rural. El Complejo Museológico forma parte de ese recorrido y representa uno de los espacios centrales para conocer los orígenes de la localidad y las características de su desarrollo.
La declaración provincial contribuye a visibilizar el valor de este patrimonio y refuerza la importancia de su conservación como parte de la oferta cultural y turística del distrito.
La propuesta se complementa con otras iniciativas que buscan generar espacios de encuentro para vecinos y visitantes, promover actividades al aire libre y dar a conocer los atractivos de la localidad.
Patrimonio, comunidad y desarrollo local
El reconocimiento del Complejo Museológico se suma a las acciones orientadas a preservar los espacios que forman parte de la historia de Ramona y a fortalecer su identidad como destino turístico rural.
La combinación de patrimonio histórico, tradiciones, actividad agropecuaria y propuestas recreativas constituye uno de los ejes sobre los que la localidad busca ampliar sus alternativas de desarrollo y generar nuevas oportunidades de participación comunitaria.
Con esta declaración, el edificio obtiene un reconocimiento formal por su importancia para la historia local y por su aporte a la conservación de un legado que forma parte de la memoria colectiva de Ramona.