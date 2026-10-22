Departamento Castellanos

El Complejo Museológico de Ramona fue declarado Bien de Interés Histórico, Arquitectónico y Cultural

Mediante el Decreto Nº 2145/2026, la Provincia declaró al Complejo Museológico de Ramona Bien de Interés Histórico, Arquitectónico y Cultural. El reconocimiento destaca su importancia en la historia local y su aporte a la preservación de la memoria y las tradiciones de la comunidad.