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Así avanza la tormenta por Santa Fe; la información, minuto a minuto

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm para la región central de la provincia. Además, advierten que podría ser superados esos valores de forma puntual.

El frente tormentoso llega desde el oeste. El frente tormentoso llega desde el oeste.
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Jueves de tiempo inestable en la región central de Argentina. Para la provincia de Santa Fe se esperan lluvias a lo largo de la jornada. Desde el Servicio Meteorológico emitieron un alerta naranja por tormenta.

La información, minuto a minuto

09:45 / Jue. 22.10.2026

De noche en pleno día en Santa Fe

09:33 / Jue. 22.10.2026

Alerta a corto plazo

El SMN emitió un alerta a corto plazo para los departamentos Garay, La Capital, San Jerónimo de la provincia de Santa Fe por tormentas fuertes con ráfagas y caída de granizo.

09:30 / Jue. 22.10.2026

En Ataliva se registró fuerte lluvia con granizo

09:25 / Jue. 22.10.2026

La localidad de Susana también tuvo granizo

09:20 / Jue. 22.10.2026

Cayó granizo en cercanías a Rafaela

09:10 / Jue. 22.10.2026

Granizo en el Este de la provincia de Córdoba

Las imágenes corresponden a la zona rural de Colonia Anita, muy cerca de Freyre.

09:00 / Jue. 22.10.2026

Comenzó a llover en la capital santafesina

07:00 / Jue. 22.10.2026

La imagen satelital

06:15 / Jue. 22.10.2026

Alerta del SMN

Rige un doble alerta por fenómenos climáticos para este jueves:

Amarillo: El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Naranja: El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, donde podrían ser superados de forma puntual.

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