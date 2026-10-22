Jueves de tiempo inestable en la región central de Argentina. Para la provincia de Santa Fe se esperan lluvias a lo largo de la jornada. Desde el Servicio Meteorológico emitieron un alerta naranja por tormenta.
Así avanza la tormenta por Santa Fe; la información, minuto a minuto
Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm para la región central de la provincia. Además, advierten que podría ser superados esos valores de forma puntual.
La información, minuto a minuto
Alerta a corto plazo
El SMN emitió un alerta a corto plazo para los departamentos Garay, La Capital, San Jerónimo de la provincia de Santa Fe por tormentas fuertes con ráfagas y caída de granizo.
Granizo en el Este de la provincia de Córdoba
Las imágenes corresponden a la zona rural de Colonia Anita, muy cerca de Freyre.
Alerta del SMN
Rige un doble alerta por fenómenos climáticos para este jueves:
Amarillo: El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Naranja: El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, donde podrían ser superados de forma puntual.