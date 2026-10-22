Así avanza la tormenta por Santa Fe; la información, minuto a minuto

Amarillo: El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.