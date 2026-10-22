El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos intensos para distintas regiones del país. Las condiciones más severas podrían afectar sectores del centro, el Litoral, Cuyo y el norte de la Patagonia, con precipitaciones abundantes, actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo.
Jueves con alerta naranja y amarilla: 10 provincias esperan tormentas fuertes
El SMN emitió alertas por tormentas fuertes, lluvias intensas y posible caída de granizo. En algunas zonas podrían acumularse hasta 100 milímetros de agua.
Entre las zonas alcanzadas por la alerta naranja se encuentran sectores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, San Luis, La Pampa, Río Negro y Neuquén. En estas regiones se esperan fenómenos que podrían generar complicaciones, especialmente por la intensidad de las lluvias y la posibilidad de que los acumulados superen los valores previstos en algunos puntos.
Alerta naranja por tormentas fuertes
El nivel naranja advierte sobre fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. Para la franja central del país y el Litoral, el SMN anticipó tormentas localmente fuertes o severas, con precipitaciones acumuladas de entre 60 y 100 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera localizada.
Además de las lluvias intensas, se prevé actividad eléctrica frecuente y caída de granizo de diferentes tamaños. Estas condiciones pueden provocar anegamientos temporarios y dificultades para circular en las zonas más afectadas.
En el norte de la Patagonia, particularmente en sectores de Río Negro y Neuquén, se esperan lluvias con acumulados de entre 20 y 50 milímetros. También podrían registrarse vientos fuertes y granizo.
Qué provincias tienen alerta amarilla
El SMN también mantiene advertencias de nivel amarillo por tormentas, lluvias y vientos en distintas jurisdicciones. Esta categoría indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, por lo que se recomienda seguir la evolución de los avisos oficiales.
La alerta amarilla por tormentas comprende sectores de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, San Luis, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro y Neuquén.
En Cuyo, particularmente en Mendoza, San Juan y La Rioja, se estiman precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros. Para Formosa, en tanto, los registros previstos se ubican entre 40 y 70 milímetros, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
También hay alertas por vientos intensos
Además de las advertencias por lluvias y tormentas, el organismo meteorológico emitió una alerta amarilla por vientos intensos del sector oeste en áreas cordilleranas y zonas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan.
Ante este panorama, se recomienda consultar las actualizaciones del SMN y prestar atención a las indicaciones de las autoridades locales, especialmente en las áreas donde se esperan las condiciones más severas.