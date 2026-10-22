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Luego de años de gestiones

Un paso clave para los Bomberos Voluntarios de San Agustín: se concretó la donación del terreno

La donación del inmueble, de 1.023,78 metros cuadrados, quedó formalizada mediante la firma de la escritura. El trámite brinda seguridad jurídica a la institución y regulariza la situación dominial del predio que ocupa desde hace años.

San Agustín formalizó la escritura del terreno de los Bomberos Voluntarios tras 15 años de gestionesSan Agustín formalizó la escritura del terreno de los Bomberos Voluntarios tras 15 años de gestiones
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La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Agustín concretó la escrituración del terreno donde funciona su institución, luego de 15 años de gestiones y trámites administrativos. La formalización de la donación representa un paso importante para la entidad, al otorgarle seguridad jurídica sobre el inmueble que utiliza para desarrollar sus actividades.

El terreno tiene una superficie de 1.023,78 metros cuadrados y corresponde al lote N.º 1 de la manzana N.º 33. La donación quedó formalizada con la firma de la escritura, dando respuesta a una gestión que la institución esperaba concretar desde hacía más de una década.

Bomberos San AgustinSan Agustín formalizó la escritura del terreno de los Bomberos Voluntarios tras 15 años de gestiones

El avance permite regularizar la situación dominial del predio y consolidar el respaldo legal sobre un espacio vinculado al funcionamiento de los Bomberos Voluntarios, cuya tarea resulta fundamental para la atención de emergencias y la seguridad de la comunidad.

Participaron autoridades de la institución y de la Comuna

Del acto participaron la presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Carina Müller, junto a integrantes de la Comisión Directiva; el jefe del Cuerpo Activo, Javier Baier, y miembros del cuerpo de bomberos.

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En representación de la Comuna de San Agustín estuvieron presentes el presidente comunal, Cristian Osta; la tesorera, Anabel Bassi, y el vicepresidente, Daniel Chatelein.

La firma de la escritura puso fin a un proceso administrativo que se extendió durante 15 años y que requirió distintas gestiones para formalizar la donación del inmueble.

Seguridad jurídica para una institución de la comunidad

La regularización de la propiedad constituye un avance institucional para los Bomberos Voluntarios de San Agustín, ya que permite contar con el respaldo legal correspondiente sobre el terreno que ocupan.

Bomberos San AgustinSan Agustín formalizó la escritura del terreno de los Bomberos Voluntarios tras 15 años de gestiones

Más allá de la formalización administrativa, la concreción del trámite representa una respuesta a una demanda sostenida durante años por la entidad, que cumple una función esencial en la prevención y atención de emergencias.

Desde la Comuna destacaron la importancia de acompañar a la institución y reconocieron la labor de quienes integran el cuerpo activo y la comisión directiva, por su compromiso y dedicación al servicio de la comunidad.

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Con la escrituración concretada, los Bomberos Voluntarios de San Agustín avanzan en la consolidación de su patrimonio institucional, un paso que aporta previsibilidad y respaldo jurídico para el desarrollo de sus actividades.

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