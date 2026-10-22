Luego de años de gestiones

Un paso clave para los Bomberos Voluntarios de San Agustín: se concretó la donación del terreno

La donación del inmueble, de 1.023,78 metros cuadrados, quedó formalizada mediante la firma de la escritura. El trámite brinda seguridad jurídica a la institución y regulariza la situación dominial del predio que ocupa desde hace años.