Un hombre de 36 años fue detenido este viernes por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una causa penal por violencia de género que incluye graves denuncias por agresiones físicas, amenazas de muerte y abuso sexual contra quien fuera su pareja.
Fue apresado un hombre acusado de agredir, amenazar y abusar sexualmente de su expareja
El operativo fue llevado a cabo por el área especializada de la Policía de Investigaciones (PDI), tras la denuncia de la víctima. El acusado habría amagado con publicar imágenes íntimas de la mujer.
La medida fue ejecutada por personal del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar (dependiente de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género – Región I de la PDI), en cumplimiento de una orden judicial solicitada por la fiscal del caso, Natalia Giordano.
Según consta en la investigación, las actuaciones se iniciaron a partir de la denuncia presentada por la víctima, quien refirió haber mantenido una relación de noviazgo con el sospechoso durante aproximadamente cuatro meses. Según expuso ante las autoridades, durante ese período sufrió reiterados episodios de violencia física y psicológica.
La víctima detalló que, en el marco de discusiones, el imputado la habría golpeado y que, ante sus negativas a mantener relaciones sexuales, incurría en amenazas de muerte y de difundir material audiovisual íntimo.
Operativo
Con los elementos probatorios reunidos, los efectivos de la PDI irrumpieron este viernes en una vivienda ubicada en las inmediaciones de 4º Pasaje, entre Ayacucho y Pavón, en el norte de la capital provincial.
En el lugar lograron la localización y aprehensión del imputado, identificado por las siglas D. A. P.
El arrestado fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la Fiscalía interviniente.
Enfrenta una causa caratulada formalmente como “lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal”.