Vuelco y muerte en Los Cerrillos

El daño en el Renault 19 que alimentó una hipótesis perturbadora

El automóvil en el que viajaba el excampeón mundial volcó en enero de 1995 en la Ruta Provincial 1, cerca de Santa Rosa de Calchines. Años después, el mecánico y perito de aseguradoras Francisco Constanzo, amigo de Monzón, señaló daños en la parte trasera del vehículo que, a su entender, no encajaban con la dinámica de un vuelco convencional. La deformación de la carrocería y los antecedentes de supuestos sabotajes a otros autos del boxeador alimentaron la teoría de una posible embestida previa. Sin embargo, esos indicios, por sí solos, no demuestran que se haya tratado de un atentado.