La pelea se desarrolló en el estadio Luna Park, en la noche más gloriosa en toda la trayectoria del natural de San Javier, reteniendo de esta manera los cetros de la Asociación Mundial (AMB) y Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
A 55 años de una defensa histórica de Monzón: en el Luna y ante Griffith
El sábado 25 de setiembre de 1971, el titular mundial de boxeo de peso medio, Carlos Monzón expuso exitosamente por segunda vez su cetro al derrotar a Emile Alphonse Griffith, por nocaut técnica. Fue la primera de las tres defensas que hizo en la Argentina.
El público estalló en una ovación y aplausos ininterrumpidos por espacio de cinco minutos ante el grito eufórico de "Dale campeón", "Dale campeón" de los aficionados que asistieron al Palacio de los Deportes. Fue la primera de las tres defensas que hizo Monzón en la Argentina. Las otras dos fueron ante el durísimo Benie Briscoe y la última ante el australiano Tony Mundine.
El pupilo de Amilcar Oreste Brusa conquistó el cinturón de esa categoría la noche lluviosa del 7 de noviembre de 1970 en el Palacio de los Deportes (Palazzo dello Sport) de Roma, al superar a Giovanni "Niño Bonito" Benvenutti al minuto 57 segundos del décimo segundo asalto cuando el argentino aplicó un impresionante golpe de derecha al mentón de su oponente, provocando el fuera de combate, el árbitro alemán Rudolf Drust determinó el fin.
Ambos pugilistas pesaron 72,500 kilogramos. La prensa universal (incluyendo la porteña) se vio sorprendida y el mundo conmovido ante la aparición de este fenómeno que paralizó al país durante 14 defensas exitosas del más grande boxeador argentino que defendió orgullosamente la bandera celeste y blanca en distintos lugares del universo.
Combate muy duro
Fue una de las peleas más duras y recordadas del púgil santafesino ante un legendario ex-campeón múltiple, que culminó con un Monzón implacable en los tramos finales del hito deportivo. El enfrentamiento posterior entre ambos en Montecarlo, el 2 de junio de 1973, correspondió a la séptima defensa posterior de su reinado.
Griffith fue durante su extensa campaña profesional, campeón mundial welter y mediano, nació el 3 de febrero de 1938 y falleció el 23 de julio de 2013. En su largo camino en el deporte de las narices chatas como profesional, el notable boxeador de color se impuso en 85 encuentros (25 por fuera de combate, perdió 24 veces e igualó en dos ocasiones.
Antecedentes
El título universal de peso medio hasta dicho encuentro celebrado en nuestro país se había disputado 23 veces fuera fuera de Estados Unidos, siendo el primer encuentro que realizaba en América Latina. El pupilo de Gil Clancey y Howard Alves hasta esa fecha había combatido en 11 ocasiones fuera de EE.UU, venciendo en nueve y siendo declarado nulo el encuentro con el argentino Juan Carlos Durán realizado en Roma. Su caída ante Monzón fue la única en el exterior.
Por otra parte fue la segunda vez en toda su carrera que no terminaba una pelea; la anterior fue una derrota en el primer asalto contra Rubin "Hurricane" Carter.
Así fue la pelea
En las primeras baterías, Monzón comenzó a trabajar desde lejos, confiando al funcionamiento de su izquierda, el trabajo de apertura; el desafiante, sin esfuerzos, aplicaba a su cintura, y desde medio metro comenzó a lanzar golpes voleados. El campeón aplicaba el contragolpe, lo dejaba acercar al retador y salía sobre su derecha; el ataque y algunas llegadas del visitante le permitieron compensar en las primeras vueltas.
El monarca al promediar el combate recibió instrucciones de su rincón debiendo atacar con golpes bajos, debido a las muestras de cansancio del ex-campeón. La demolición comenzó en el 11° asalto cuando se observaba que los golpes de Griffith no tenían potencia; tocado por un uno-dos, dibujó los clásicos pasos de la borrachera que anunciaba el final del encuentro.
Sin embargo, el huesped -como destacado pugilista- jamás se resignó a la derrota. Los codos, las infracciones en el cuerpo a cuerpo y el palanqueo antes del brek fueron parejas; el argentino se habia adjudicado los asaltos, 3°, 5°, 7°, 8°, 11°, 12! y 13°, los restantes fueron empates.
“Carlos, defina la pelea”
Al salir al penúltimo capítulo se escuchó la voz de Brusa: “Carlos definí la pelea ahora", Monzón empezó a enviar golpes ascendentes y empezó a aplicar y con el directo de izquierda y la repetición de esa misma mano en hook, Griffith alcanzaba todavía a volear su derecha.
El natural de San Javier llevó a su contrincante contra las sogas y entonces Monzón conectó una derecha justa y vigorosa al mentón; siguiendo con una serie de golpes y el árbitro mexicano Barumen al ver que no respondía el boxeador estadounidense, se interpuso entre los boxeadores y evitó un mayor castigo, debido a que no oponía más resistencia el visitante