Un día como hoy de 1971

A 55 años de una defensa histórica de Monzón: en el Luna y ante Griffith

El sábado 25 de setiembre de 1971, el titular mundial de boxeo de peso medio, Carlos Monzón expuso exitosamente por segunda vez su cetro al derrotar a Emile Alphonse Griffith, por nocaut técnica. Fue la primera de las tres defensas que hizo en la Argentina.