Las intensas lluvias que afectan a distintos sectores de Neuquén provocaron el derrumbe de un camino rural y dejaron a una ambulancia al borde de un precipicio, con cuatro personas en su interior.
Neuquén: una ambulancia quedó al borde de un precipicio tras el derrumbe de un camino rural
El vehículo trasladaba a dos pacientes cuando cedió parte del terreno en la zona de Aucapán, cerca de Junín de los Andes. Bomberos, policías, personal de salud y vecinos participaron del operativo para rescatar a los cuatro ocupantes, que resultaron ilesos.
El episodio ocurrió en la zona de Aucapán, cerca de Junín de los Andes, cuando el vehículo sanitario regresaba de asistir a personas mayores. La unidad quedó atrapada sobre un tramo de terreno que había cedido y amenazaba con desprenderse aún más.
El incidente se produjo alrededor de las 20 del viernes, en el sector del barrio Calfuqueo. A bordo de la ambulancia viajaban dos pacientes, un chofer y un enfermero. La posición del vehículo y la inestabilidad del suelo obligaron a desplegar un operativo para evitar que volcara y garantizar la salida segura de sus ocupantes.
La intervención estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, con la colaboración de efectivos policiales, personal sanitario y vecinos de la zona. Finalmente, las cuatro personas fueron rescatadas sin lesiones y la ambulancia pudo ser retirada del sector de riesgo.
El hecho se produjo en medio de un temporal que afectó caminos y rutas de la provincia, con precipitaciones que complicaron la circulación y motivaron medidas preventivas de las autoridades.
Cómo fue el rescate de la ambulancia en Aucapán
La lluvia debilitó el terreno hasta provocar una grieta y el desprendimiento de una parte del camino por el que circulaba la ambulancia. Como consecuencia, varias ruedas quedaron comprometidas y el vehículo permaneció en una posición inestable, con riesgo de deslizarse hacia el desnivel.
El comandante Raúl Rifo, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, describió las condiciones en las que encontraron la unidad. Según explicó, la ambulancia quedó prácticamente suspendida, sostenida por una rueda delantera y parte de la estructura trasera, que ayudó a evitar que se diera vuelta.
Ante ese escenario, los bomberos acudieron con un vehículo de doble tracción y utilizaron herramientas manuales, elementos de apuntalamiento y sistemas de sujeción para asegurar la ambulancia. Las maniobras debieron realizarse con precaución, debido a que cualquier movimiento podía agravar la inestabilidad del suelo.
El objetivo inicial fue impedir que el vehículo se desplazara mientras los equipos trabajaban para poner a salvo a las personas que viajaban en su interior. Una vez estabilizada la unidad, los rescatistas pudieron completar el procedimiento sin que se registraran heridos.
El operativo contó también con la participación de vecinos que se acercaron para colaborar, además de personal de salud y policías. Rifo destacó el trabajo conjunto de los equipos y la ayuda de la comunidad durante la emergencia.
El rescate concluyó sin víctimas ni daños en la ambulancia. La intervención permitió evitar que el vehículo cayera por el barranco en un sector donde las condiciones del camino habían quedado comprometidas por las precipitaciones.
El temporal complicó la circulación en distintos puntos de Neuquén
El episodio de Aucapán se sumó a otros inconvenientes registrados en la provincia como consecuencia de las lluvias. En sectores de Chos Malal y del norte neuquino, el barro y el deterioro de los caminos dificultaron los desplazamientos y las tareas de asistencia.
La acumulación de agua sobre las calzadas, el debilitamiento de los bordes y la aparición de grietas o socavones aumentaron los riesgos para quienes debían circular por rutas y caminos rurales. Estas condiciones pueden persistir incluso después de que disminuyan las precipitaciones, debido a la saturación del suelo y al escurrimiento del agua.
Frente a ese panorama, el Comité de Emergencias de Neuquén dispuso la suspensión de la circulación nocturna en rutas nacionales y provinciales, según informó Infobae. La restricción buscó reducir la posibilidad de nuevos incidentes y facilitar el trabajo de los equipos desplegados en distintos sectores afectados.
La medida también respondió a las dificultades para detectar durante la noche los daños en la calzada, especialmente en caminos rurales con poca iluminación. En esas condiciones, una grieta, un sector inundado o un borde debilitado pueden representar un peligro para los conductores.
El rescate de la ambulancia puso de manifiesto las dificultades que enfrentan los servicios de emergencia cuando deben trasladarse por zonas rurales durante un temporal. En esos lugares, el estado de los caminos puede condicionar tanto la atención sanitaria como el regreso de los equipos después de completar una asistencia.
Mientras continuaban las tareas de prevención, las autoridades mantenían la atención sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y el estado de las vías de circulación.
El episodio terminó sin personas lesionadas, pero dejó en evidencia los riesgos que puede generar el deterioro del terreno cuando las lluvias afectan caminos de acceso a localidades y parajes rurales.