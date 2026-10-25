Temporal

Neuquén: una ambulancia quedó al borde de un precipicio tras el derrumbe de un camino rural

El vehículo trasladaba a dos pacientes cuando cedió parte del terreno en la zona de Aucapán, cerca de Junín de los Andes. Bomberos, policías, personal de salud y vecinos participaron del operativo para rescatar a los cuatro ocupantes, que resultaron ilesos.