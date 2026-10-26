Investigación

Detuvieron a un sospechoso por el femicidio de una joven en Córdoba e investigan otro crimen en Retiro

Iván Renato Tabella, de 28 años, fue arrestado en la Ciudad de Buenos Aires tras varios días de seguimiento y el análisis de cámaras de seguridad. La Justicia busca determinar si también está relacionado con la muerte de Tatiana Micaela Fernández, una trabajadora sexual hallada sin vida en un departamento porteño.