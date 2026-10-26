Un hombre de 28 años fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires como principal sospechoso del femicidio de Daniela Villalba, ocurrido en la ciudad de Córdoba.
Detuvieron a un sospechoso por el femicidio de una joven en Córdoba e investigan otro crimen en Retiro
Iván Renato Tabella, de 28 años, fue arrestado en la Ciudad de Buenos Aires tras varios días de seguimiento y el análisis de cámaras de seguridad. La Justicia busca determinar si también está relacionado con la muerte de Tatiana Micaela Fernández, una trabajadora sexual hallada sin vida en un departamento porteño.
Además, los investigadores buscan establecer si el acusado tuvo participación en la muerte de Tatiana Micaela Fernández, una trabajadora sexual de 27 años cuyo cuerpo fue encontrado el domingo en un departamento del barrio porteño de Retiro. Ambos casos son investigados por separado, aunque una serie de indicios llevó a las autoridades a analizar una posible conexión.
El detenido fue identificado como Iván Renato Tabella. Según informó TN, el arresto se concretó luego de un operativo coordinado entre la Policía de Córdoba y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad que registraron movimientos del sospechoso en el edificio donde vivía Villalba, en el barrio Cofico de la capital cordobesa, y permitieron reconstruir parte de su recorrido posterior.
Las cámaras y una valija, claves en la investigación de Córdoba
Daniela Villalba fue encontrada muerta en su departamento de bulevar Las Heras al 200, en el barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba. La joven había dejado de responder los mensajes de sus allegados, lo que generó preocupación y motivó que comenzaran a buscarla.
Uno de los elementos que orientó la investigación fue una valija con manchas de sangre hallada en un contenedor de residuos, junto con prendas de vestir y otros objetos. En el equipaje apareció un nombre que permitió relacionarlo con la mujer. A partir de ese hallazgo, los investigadores profundizaron las averiguaciones para determinar qué había ocurrido y quién podía estar involucrado.
Las imágenes de cámaras de seguridad se convirtieron en otra pieza importante. Los registros permitieron ubicar a un hombre que entró y salió del edificio donde vivía Villalba. También habría sido captado mientras trasladaba una valija que luego dejó en un contenedor de basura.
Los investigadores siguieron el recorrido a través de distintas grabaciones. Aunque en un tramo perdieron de vista al sospechoso, continuaron revisando los registros y realizaron tareas para identificarlo. Con esos datos, las autoridades cordobesas coordinaron el operativo con la Policía de la Ciudad, que finalmente concretó la detención en Buenos Aires.
La causa por el crimen de Villalba busca reconstruir las últimas horas de la joven y establecer las circunstancias del asesinato. La investigación también procura determinar qué objetos fueron retirados del departamento y qué información pueden aportar las imágenes y otros elementos reunidos durante las tareas policiales.
Investigan si el detenido también está vinculado con la muerte en Retiro
La segunda línea de investigación se abrió después del hallazgo del cuerpo de Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, en un departamento de alquiler temporario ubicado en la calle Libertad al 1200, en el barrio porteño de Retiro. La joven había acordado un encuentro con un hombre durante la noche del sábado.
La preocupación por su ausencia surgió cuando una amiga, que también utilizaba el inmueble para trabajar, dejó de recibir respuestas a sus mensajes. Ambas mantenían un código de seguridad para avisarse durante los encuentros y alertar si algo no estaba bien. Ante la falta de comunicación, la mujer se acercó al departamento y, como nadie respondió, pidió ayuda a un cerrajero para ingresar.
Al entrar, encontró a Fernández sin vida sobre una cama, cubierta con una sábana. Las primeras actuaciones policiales no detectaron desorden general en el inmueble ni lesiones visibles en el cuerpo.
Sin embargo, la ausencia del teléfono celular de la víctima llevó a los investigadores a considerar la hipótesis de un homicidio y avanzar con distintas medidas para identificar al hombre con quien había pactado el encuentro.
La investigación intenta establecer si ese hombre fue Tabella y si existe una conexión entre ambos casos. Para ello, los investigadores analizan las comunicaciones, los registros disponibles y los movimientos del sospechoso después de abandonar Córdoba.
La detención en Buenos Aires representa un avance en la causa, aunque la eventual responsabilidad del acusado en la muerte de Fernández deberá ser determinada por la Justicia.
Según los reportes publicados, los ministros de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, tenían previsto brindar detalles del procedimiento y de la coordinación entre las fuerzas policiales.
Por el momento, la relación entre los dos crímenes forma parte de una hipótesis investigativa. Las autoridades deberán reunir pruebas para determinar si el detenido participó en ambos hechos y establecer las circunstancias de cada muerte.