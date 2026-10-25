Una joven de 27 años fue encontrada muerta este domingo por la mañana en un departamento de alquiler temporario del barrio porteño de Retiro. La Policía busca a un hombre con el que había pactado un encuentro la noche anterior para establecer las circunstancias del fallecimiento.
Hallaron muerta a una joven y buscan al hombre con el que había acordado un encuentro
La víctima tenía 27 años y fue encontrada por una amiga en un departamento de alquiler temporario. Las primeras pericias no detectaron signos visibles de violencia.
La vivienda está ubicada en Libertad al 1200, frente al edificio de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Una amiga de la víctima dio aviso después de intentar comunicarse con ella por teléfono durante la mañana y no obtener respuesta a sus llamados.
El hallazgo en el departamento
Ante la falta de contacto, la amiga se acercó al edificio acompañada por un cerrajero. Cerca de las 8.40 logró ingresar al departamento y encontró a la joven sin vida sobre la cama, según la información del caso. El hombre con quien debía reunirse ya no estaba en el lugar.
De acuerdo con lo informado por la Policía de la Ciudad tras las primeras pericias, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia y tampoco se observó desorden en la vivienda. Esos elementos forman parte de las actuaciones para determinar qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo.
Buscan establecer cómo murió
La víctima era trabajadora sexual y había acordado el encuentro mediante redes sociales con un hombre identificado inicialmente como “Iván”. Los investigadores procuran localizarlo y reconstruir lo sucedido en el departamento. Hasta el momento, no se informó la causa de la muerte.
La Justicia dispuso la intervención de la Unidad Criminalística Móvil y de la División Homicidios para investigar las circunstancias del fallecimiento. Las tareas incluyen las pericias en la vivienda de alquiler temporario y las actuaciones para identificar al hombre buscado.