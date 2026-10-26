En Bajada Distéfano

Secuestran casi 400 metros de cableado eléctrico y de comunicaciones

Un operativo policial realizado en inmediaciones de Bajada Distéfano y el terraplén permitió incautar 170 metros de cableado eléctrico y otros 200 de cable coaxial con núcleo de cobre. El responsable del establecimiento, un hombre de 48 años, fue trasladado a sede policial luego de no poder acreditar la procedencia del material.