Dos hermanos de 10 y 12 años son intensamente buscados en Santa Cruz después de haber sido arrastrados por la corriente del río Gallegos mientras jugaban en el agua con otros dos adolescentes. El episodio ocurrió el domingo por la tarde en el sector conocido como La Toma, en Palermo Aike, cerca de Río Gallegos.
Buscan a dos hermanos de 10 y 12 años que desaparecieron en un río de Santa Cruz
Los menores fueron arrastrados por la corriente mientras estaban en el agua junto a otros dos chicos. El operativo se desplegó en la zona de La Toma, en Palermo Aike, y las autoridades advirtieron sobre los riesgos del río por la fuerza del caudal y la profundidad.
El operativo se inició alrededor de las 16, luego de que un llamado al 911 alertara sobre la desaparición de los menores. Los equipos de emergencia desplegaron tareas de búsqueda por agua y tierra, pero hasta la última información oficial disponible no habían logrado localizarlos.
Las autoridades anticiparon que este lunes se sumaría más personal especializado para reforzar los rastrillajes.
Cómo fue el episodio
De acuerdo con la reconstrucción difundida por el Gobierno de Santa Cruz, los hermanos estaban en el río junto a otros dos adolescentes, de 14 y 15 años, cuando la fuerza de la corriente los sorprendió.
Los cuatro comenzaron a ser arrastrados por el agua. Los adolescentes mayores consiguieron llegar a la orilla, pero los dos hermanos desaparecieron de la vista de sus acompañantes.
Uno de los sobrevivientes relató lo sucedido ante los investigadores. “El agua nos arrastró”, contó el adolescente de 15 años, según publicó La Opinión Austral.
El joven fue trasladado al Hospital Regional de Río Gallegos para una evaluación médica, ya que habría ingerido agua durante el episodio. Además, recibió acompañamiento psicológico junto a su madre.
El operativo de búsqueda
Tras recibir el aviso, la Policía de Santa Cruz puso en marcha un operativo en el sector de La Toma, ubicado sobre la Ruta Nacional 40.
En las tareas participan efectivos del Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS) de Bomberos, equipos de buceo, personal de Protección Civil y distintas dependencias policiales.
Durante la tarde del domingo, los rescatistas realizaron rastrillajes en el agua y en las márgenes del río. Ante la falta de resultados, las autoridades decidieron mantener parte del operativo durante la noche, con integrantes del GERS trabajando en el lugar.
También se prevé utilizar drones para inspeccionar sectores de difícil acceso y ampliar el alcance de la búsqueda.
Las dificultades y los riesgos de la zona
Las autoridades advirtieron sobre la peligrosidad del sector debido a la presencia de pozones y a las características de la corriente. Por ese motivo, solicitaron a los vecinos que se retiraran del lugar para evitar interferencias en las tareas de los equipos de emergencia.
La concurrencia de numerosos vehículos hacia la zona también generó complicaciones en la circulación a la altura del puesto de Güer Aike.
Mientras continúa el operativo, profesionales del Ministerio de Salud y Ambiente brindan asistencia psicológica y acompañamiento a los padres de los hermanos desaparecidos.
La intervención judicial
El Juzgado de Instrucción N.º 3 tomó intervención en el caso y se mantiene informado sobre el desarrollo de las tareas de búsqueda.
Hasta la última actualización oficial disponible, los dos menores seguían sin ser localizados. Las autoridades prevén reforzar el despliegue durante este lunes para continuar con los rastrillajes en el río Gallegos y sus alrededores.