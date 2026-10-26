Amplio despligue

Buscan a dos hermanos de 10 y 12 años que desaparecieron en un río de Santa Cruz

Los menores fueron arrastrados por la corriente mientras estaban en el agua junto a otros dos chicos. El operativo se desplegó en la zona de La Toma, en Palermo Aike, y las autoridades advirtieron sobre los riesgos del río por la fuerza del caudal y la profundidad.