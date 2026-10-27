Tensión

Dos presos tomaron de rehén a un penitenciario en una cárcel de Mendoza y negocian con las autoridades

El episodio comenzó durante la madrugada de este martes en el pabellón 16 del penal Boulogne Sur Mer. Los internos reclaman que se habiliten las visitas y ser trasladados a otra unidad. El agente retenido se encuentra en buen estado y, hasta el momento, no se informaron hechos de violencia.