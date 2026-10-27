Una situación de tensión se registró durante la madrugada de este martes en el penal Boulogne Sur Mer, en la ciudad de Mendoza, cuando dos internos retuvieron a un trabajador penitenciario para exigir cambios en sus condiciones de detención. Las autoridades provinciales iniciaron negociaciones para resolver el conflicto y conseguir la liberación del agente.
Dos presos tomaron de rehén a un penitenciario en una cárcel de Mendoza y negocian con las autoridades
El episodio comenzó durante la madrugada de este martes en el pabellón 16 del penal Boulogne Sur Mer. Los internos reclaman que se habiliten las visitas y ser trasladados a otra unidad. El agente retenido se encuentra en buen estado y, hasta el momento, no se informaron hechos de violencia.
El episodio comenzó cerca de la medianoche en el pabellón 16. Los presos solicitaron que se les permita recibir visitas y que sean trasladados al complejo penitenciario Almafuerte, ubicado en la localidad de Cacheuta.
El operativo continuaba durante las primeras horas de la mañana, con la intervención de personal del Servicio Penitenciario y representantes del Ministerio Público Fiscal. La prioridad de las autoridades era preservar la integridad del trabajador retenido y alcanzar una salida negociada, sin que la situación derivara en hechos de violencia.
Qué reclaman los internos y dónde ocurrió la toma
La toma se produjo en el penal Boulogne Sur Mer, uno de los establecimientos penitenciarios de la provincia de Mendoza. Según los primeros datos difundidos, los dos internos involucrados permanecían en el pabellón 16 cuando retuvieron al agente y plantearon sus exigencias.
Los reclamos se concentran en dos puntos: la posibilidad de recibir visitas y el traslado a otra unidad carcelaria. En particular, los presos pidieron ser derivados al complejo Almafuerte, situado en Cacheuta, fuera de la ciudad de Mendoza.
Por el momento, no se difundieron detalles sobre las circunstancias específicas que llevaron a los internos a iniciar la toma ni sobre eventuales instancias de diálogo previas al episodio. Tampoco se informó que se hayan producido daños o agresiones durante el desarrollo del conflicto.
La situación se mantenía bajo seguimiento de las autoridades penitenciarias, que buscaban establecer un canal de comunicación con los reclusos. En este tipo de operativos, la negociación constituye una herramienta para intentar resolver la situación y reducir los riesgos para la persona retenida y el resto de quienes se encuentran en el establecimiento.
El agente permanecía dentro del pabellón bajo el control de los internos. Sin embargo, las autoridades señalaron que se encontraba en buen estado general.
Cómo avanzan las negociaciones para liberar al agente
Desde que se conoció la toma, personal del Servicio Penitenciario y representantes del Ministerio Público Fiscal participan de las conversaciones con los internos. El objetivo es alcanzar un acuerdo que permita liberar al trabajador y restablecer la normalidad en el pabellón.
Hasta el momento, no se habían reportado hechos de violencia relacionados con el episodio. Ese dato se convirtió en uno de los aspectos centrales del seguimiento, mientras se intentaba evitar una escalada que pusiera en peligro al agente o a otras personas alojadas en el penal.
La presencia de representantes del Ministerio Público Fiscal indica que la intervención no se limita al ámbito operativo del establecimiento, sino que también involucra a las autoridades judiciales correspondientes. No obstante, la información difundida hasta las primeras horas de este martes no precisó qué medidas podrían adoptarse una vez que concluya la negociación.
Tampoco se informó oficialmente si los pedidos de los internos serán aceptados o si existe una propuesta concreta para resolver el conflicto. Por esa razón, el desenlace de la toma y la situación del trabajador retenido seguían sujetos a la evolución de las conversaciones.
El caso permanecía en desarrollo durante la mañana de este martes 27 de octubre. La información disponible hasta el momento señala que los dos presos mantienen sus reclamos, mientras las autoridades intentan resolver el episodio por medio del diálogo y garantizar la liberación del penitenciario sin que se registren incidentes.