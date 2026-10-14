Un agente del Servicio Penitenciario de La Rioja fue detenido durante un operativo de la Policía Federal Argentina, en el marco de una investigación por su presunta participación en el ingreso de drogas y teléfonos celulares a una cárcel provincial.
La Rioja: cayó un penitenciario sospechado de facilitar el ingreso de drogas y celulares
El trabajador se desempeñaba en el área de requisas y quedó bajo investigación por presuntos cobros a internos para permitir el acceso de elementos prohibidos al penal.
La directora del organismo, Analía Tello, confirmó que el trabajador se desempeñaba en el área de requisas, cuya función es controlar el ingreso de elementos y evitar el acceso de objetos prohibidos.
Investigan presuntos pagos
La principal hipótesis apunta a que el agente habría recibido dinero de personas detenidas para facilitar la entrada de estupefacientes y celulares al establecimiento penitenciario.
Por el momento, se trata de una sospecha bajo investigación. No se informó que exista una sentencia que acredite los hechos ni se difundieron montos confirmados vinculados con los presuntos pagos.
Allanamientos en celdas
El procedimiento se realizó durante la tarde del lunes 12 de octubre y fue dado a conocer este martes por medios de La Rioja. Participaron efectivos de la División Unidad Operativa Federal La Rioja, dependiente de la Policía Federal.
Como parte del operativo, se llevaron adelante allanamientos en celdas del pabellón federal y en otros sectores de la capital provincial.
Las publicaciones locales no precisaron oficialmente qué resultados arrojaron los registros, si se encontraron sustancias ilegales ni qué cantidades podrían haberse secuestrado. Tampoco se detalló si hubo otras personas alcanzadas por medidas judiciales.
Quiénes intervienen en la causa
Según informaron los medios riojanos Provincia y Fénix, la investigación está a cargo del juez federal Herrera Piedrabuena, con intervención de la Secretaría de José Luis Combina.
Los mismos medios señalaron que el agente detenido quedó alojado en el Cuartel de Bomberos de la Provincia.
Tello calificó el episodio como un golpe para la institución y puso el foco en las responsabilidades del trabajador, quien estaba asignado a un sector clave para impedir el ingreso de elementos prohibidos. Sus declaraciones fueron recogidas por el periodista Eduardo German.
La situación del Servicio Penitenciario riojano
El caso se conoce en un contexto de dificultades de infraestructura y capacidad dentro del sistema penitenciario provincial.
A comienzos de octubre, la directora había informado que el servicio alojaba a 552 personas, pese a contar con una capacidad operativa de 287 plazas.
Ese dato corresponde a una situación previa al operativo y describe las condiciones de alojamiento del sistema. Sin embargo, no permite establecer por sí solo una relación entre la sobrepoblación y los hechos que ahora se investigan.