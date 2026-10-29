En el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) llevaron a cabo este jueves el derribo de dos búnkers de venta de drogas en la ciudad de Frontera.
Derrumbaron dos búnkers de drogas en la ciudad de Frontera
Los inmuebles, que fueron utilizados como puntos de venta de estupefacientes, estaban ubicados sobre calle 102. Las medidas se ejecutaron tras múltiples allanamientos e investigaciones que derivaron en la detención de nueve personas.
Con estas acciones, ya son 14 los puntos de comercialización ilegal desactivados en el departamento Castellanos desde el inicio de la gestión provincial actual.
El operativo tuvo lugar en dos fincas situadas sobre calle 102 al 700 y contó con la supervisión en el territorio de la vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, junto a autoridades judiciales y policiales.
Al respecto, Coudannes destacó que los procedimientos forman parte del Plan de Seguridad provincial con el objetivo de "devolver la paz a los vecinos".
Asimismo, remarcó la significación de la medida en el contexto local: "Cada vez que se derrumba un búnker, se está derribando la impunidad y se está reduciendo la violencia altamente lesiva. Hoy en Frontera hay una reducción de los homicidios del 85 %, lo que se vincula con la proactividad policial, el trabajo articulado con la Fiscalía y la persecución penal".
Nueve detenidos
Por su parte, la fiscal del caso, Analía Abreu, detalló que las demoliciones son el resultado de un proceso investigativo que se extendió por casi un año, iniciado a partir de denuncias de vecinos y tareas de vigilancia en la zona.
Durante el transcurso de la causa se concretaron múltiples allanamientos en noviembre del año pasado, así como en mayo y agosto de este año. Como resultado del accionar judicial, actualmente hay nueve personas imputadas con prisión preventiva a la espera de sus respectivos juicios y condenas efectivas.
"No solo fue necesaria la articulación del Estado, sino también dar un paso más en el entramado territorial sobre los puntos específicos de venta para recuperar los espacios comunes para la gente de Frontera", expresó la fiscal.
Debate normativo
En relación con la continuidad de estas políticas de persecución al narcomenudeo, la vocera gubernamental hizo referencia al paquete de medidas normativas que actualmente se analiza en la Legislatura santafesina para consolidar las estrategias de seguridad en la provincia.
Coudannes subrayó la necesidad de contar con estas herramientas legislativas para constituir una política de Estado a largo plazo, manifestando la expectativa de que el debate se desarrolle "sin ningún tipo de sesgo ideológico y poniendo por encima los intereses de todos los santafesinos".