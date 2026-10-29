Un incendio de mampostería movilizó este jueves por la tarde a los servicios de emergencias en la ciudad de Santo Tomé, en el departamento santafesino La Capital. El siniestro se desencadenó minutos antes de las 15 en una vivienda de cuatro ambientes situada sobre la calle Roque Sáenz Peña al 3800.
Bomberos sofocaron un incendio en una vivienda de Santo Tomé
Ocurrió este jueves por la tarde en una finca ubicada en calle Roque Sáenz Peña al 3800. Las llamas provocaron daños totales en una habitación, aunque no se registraron heridos.
Tras el alerta recibido a las 14:51, una dotación del Cuartel de Bomberos de Santo Tomé acudió rápidamente al lugar a bordo de una unidad operativa, con el apoyo de personal del Comando Radioeléctrico.
Al arribar a la escena, los efectivos constataron la presencia de un foco ígneo concentrado en una de las habitaciones destinadas a dormitorio.
Para controlar la situación y evitar la propagación del fuego al resto del inmueble, los bomberos desplegaron una línea de ataque de alta presión, logrando sofocar las llamas tras intensos minutos de labor.
Daños materiales
A raíz del hecho, el dormitorio sufrió pérdidas materiales totales. Según consignó el reporte oficial, el fuego destruyó por completo una cama de dos plazas con su colchón, un ropero de madera con prendas de vestir y un mueble contenedor de libros.
Asimismo, las altas temperaturas y la densidad del humo provocaron el ennegrecimiento generalizado del ambiente, además del desprendimiento del revoque de las paredes.
En el lugar estuvo presente el morador de la finca, quien afortunadamente no resultó lesionado.
Una vez extinguido el incendio y ventilado el sector, el personal actuante procedió a realizar las pericias correspondientes para determinar las causas que desencadenaron el fuego. Pasadas las 15:40, la dotación dio por finalizada la intervención y emprendió el regreso al cuartel.