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Investigan dos hipótesis

Encontraron muerta a una pareja dentro de un auto en Misiones

Un nene de dos años resultó ileso tras el trágico hallazgo en Los Helechos. La Justicia investiga si se trató de un ajuste de cuentas o de un femicidio.

En el asiento trasero estaba dormido el niño.En el asiento trasero estaba dormido el niño.
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Una pareja fue hallada sin vida este jueves dentro de su auto, en las inmediaciones de la ciudad misionera de Oberá, mientras que su pequeño hijo de dos años resultó ileso, según confirmaron las autoridades policiales.

Las víctimas fueron identificadas como Sergio Schulz, de 39 años, y Griselda Yamilla Gritzmacher (29), ambos domiciliados en Oberá y dedicados a la comercialización de electrodomésticos.

El hallazgo en Los Helechos

Un grupo de trabajadores municipales concretó el hallazgo en un paraje rural conocido como Los Helechos, donde estaba estacionado un Ford Fiesta, en cuyo interior divisaron a los dos integrantes de la pareja, con cortes compatibles con heridas de arma blanca. En tanto, en el asiento trasero estaba dormido el niño.

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El personal policial que concurrió al lugar derivó al menor a un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), donde recibió atención médica preventiva y contención psicológica. Además, las autoridades confirmaron que la pareja tenía otro hijo de 9 años, quien permanecía al cuidado de su abuela materna.

Las hipótesis del hecho

En tanto, y con respecto al móvil que desencadenó la tragedia, hay dos hipótesis: se trató de un ajuste de cuentas, o bien de un femicidio seguido de suicidio.

La causa quedó a cargo del juez de Instrucción Diego Lafatta, mientras que la investigación inicial fue supervisada por el comisario Diego Lutke.

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