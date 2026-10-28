En Buenos Aires

Una profesora fue golpeada y arrastrada de los pelos tras pedirle a una alumna que guardara el teléfono

El episodio ocurrió en una escuela secundaria de San Nicolás. La profesora debió recibir atención médica y quedó internada. La agresión fue registrada por estudiantes y generó el repudio de organizaciones gremiales, que reclamaron medidas para proteger a los trabajadores de la educación.